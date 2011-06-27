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Kılıçdaroğlu: Yasal düzenlemeye gerek yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Herhangi bir mahkumiyet kararı yok, bu yüzden yasal düzenlemeye de gerek yok'' dedi.

27 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Herhangi bir mahkumiyet kararı yok, bu yüzden yasal düzenlemeye de gerek yok'' dedi.

Kılıçdaroğlu, ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde, partisinin 24. dönem milletvekillerine kokteyl verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenine katılıp katılmayacaklarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, konuyu yarın yapacakları grup toplantısında değerlendireceklerini ve karar alacaklarını söyledi.

''(Mustafa) Balbay ve (Mehmet) Haberal'ın durumuna yönelik AK Parti'nin tutumunun'' sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Başbakan da aynı süreçten geçti, aynı sıkıntıları çekti. Herhangi bir mahkumiyet kararı yok, bu yüzden yasal düzenlemeye de gerek yok. Mahkemeden güzel bir karar bekliyoruz'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ise hukuku görmezden gelmenin art niyetli olduğunu belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''balkon konuşmasının'' altını doldurmasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum da ''Millet iradesinin üzerine çarpı koymayı kabul etmiyoruz'' görüşünü dile getirdi.


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