Kılıçdaroğlu, yaralı askerler hakkında bilgi verdi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri GATA'da ziyaret etti.



CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Ankara Milletvekili Sinan Aygün ile GATA'ya gelen Kılıçdaroğlu, yetkililerden yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.



Hamzaçebi, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, burada tedavi gören 4 yaralının da ameliyatta olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, “Birisinin bilincinin kapalı olduğu şeklinde bir bilgi verildi. Astsubay olan arkadaşımız. Diğerleri de ameliyatta. Sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldık. Yakınları memleketlerinden gelmişler. GATA'nın misafirhanesinde konuk ediliyorlar” diye konuştu.



Ziyarette “geçmiş olsun” dileğinde bulunduklarını ifade eden Hamzaçebi, yaralıların biran önce sağlıklarına kavuşmaları temennisini dile getirdi. Hamzaçebi, “Onların acısı, ailelerinin acısı yüreğimizde. Şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Böyle bir duyguyla geldik” dedi.



Hamzaçebi, “Yaralıların hayati tehlikesinin olup olmadığı” sorusuna, “Birisinin hayati tehlikesi olduğu yönünde bize bilgi verildi. Bilincinin kapalı olduğu ifade edilen gazimizle ilgili olarak hayati tehlikenin söz konusu olabileceğini ifade etiler. Diğerleri ile ilgili böyle bir bilgi verilmedi” yanıtını verdi.



Bir başka soru üzerine ise Hamzaçebi, kendilerine GATA'da 4 yaralı bulunduğu bilgisinin verildiğini söyledi.



Bu arada GATA'ya kaldırılan 4 askerin dışında hain saldırıda yaralanan diğer yaralı askerlerin de Hakkari ve bölge hastanelerinde olduğu öğrenildi.

Terör gündemli genel görüşme



Öte yandan, Hamzaçebi, gazetecilere açıklama yaparken GATA'nın bulunduğu mahallenin muhtarı olduğunu söyleyen bir vatandaş, TBMM Genel Kurulunda “terör” gündemli genel görüşmenin kapalı oturumla yapılacak olmasına tepki gösterdi.



Söz konusu genel görüşmenin kapalı oturumla yapılmasıyla ilgili değerlendirmesi de sorulan Hamzaçebi, şöyle konuştu:



“Vatandaşımız 'kapalı oturum olmasın, Meclis'te oturulanları, görüşülenleri herkes duysun' şeklinde burada biraz önce bir talepte bulundu. Biz kendisiyle aynı kanaati paylaşıyoruz. Böylesi önemli bir günde, önemli bir süreçte TBMM terörü konuşacaksa kapalı oturum yapılmasının hiçbir gerekçesi yoktur. Biz kapalı oturum olmasın, bu görüşmeler açık yapılsın şeklindeki talebimizi bugünkü görüşmelerin başlangıcında Başkanlık Divanına bildireceğiz. Kapalıda görüşülecek hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar sayısız kapalı oturumlar yaptık, ancak bu kapalı oturumlarda görüşülenlerin milletin duymayacağı şeyler olduğu kanaatinde değiliz. Orada milletten saklanacak hiçbir şey yoktur. Hükümet ne yaptıysa, ne yapamadıysa, muhalefet partileri ne düşünüyorsa, hangi görüşleri ortaya koyuyorsa bunlar açıklıkla bugün konuşulmalıdır. Kapalı yapılmasının hiçbir mantığı yoktur. Doğru bulmuyoruz. Umarım sağduyu galip gelir ve görüşmeler açık oturum şeklinde gerçekleşir.”





