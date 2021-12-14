Kılıçdaroğlu 15 maddede aile destekleri sigortasını anlatttı: Yoksulluğu tarihe gömmek için iktidara gelmek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı 15 maddede özetledi. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin altında veya geliri olmayan vatandaşlara destek verileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğu tarihe gömmek için iktidara gelmek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu görüşmeleri süren asgari ücrete ilişkin olarak da "384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler!" önerisini yaptı.

Kılıçdaroğlu Aile Destekleri SigortasıLansmanı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Bugüne kadar yapılmayan işleri halledeceğiz. Yapacağımız her iş bu ülkenin hayrına olacak. Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkların toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduklarını hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren kadınlar var. Bir başka ülkeden söz etmiyoruz biz, 21. Yüzyılın Türkiyesi’nden bahsediyoruz.

Aile destekleri sigortası nedir?

1952 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 9 sigorta dalı bütün ülkelerin uygulamasını istemiştir. Aile destekleri sigortası Türkiye’de yok. Türkiye tam 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nde TBMM’de 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. Bu sigorta dalı uygulanmıyor. Aile dramları yaşanıyor.

Aile destekleri sigortası kimleri kapsamaktadır?

Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile destekleri sigortası sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır.

Aile destekleri sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır, her bir ailenin durumu özel olarak incelenecek.

Ailede engelli, yaşlı, okula giden kaç çocuk var, hangi düzeyde eğitim alıyor, ona göre belirlenecek. Engelli çocuğuna ya da yaşlıya bakan kadının sosyal güvenliği sağlanacak, o kadın evde çocuğuna bakarken emeklilik hakkını kazanacak.

Devlet kamuya eleman alırken aile destekleri sigortasından yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık uygulanacak mı?

Aile destekleri sigortası yasası çıktığı zaman varsa işsiz öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkılacak.Temel hedefimiz sigortasız ailenin olmaması.

Aile destekleri sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Sadece ailelere bakacak. İsrafı önleyeceğiz, uygulamadaki kirliliğe tamamen son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde sigortayı hayata geçireceğiz. Bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek. Yoksulluğun afişe edilmesini kabul etmeyeceğiz.

Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Sosyal güvenlik kurumunun sosyal hizmetler uzmanı, sosyologlar belirleyecek. Her bir aile ile temasa geçecek, raporlayacaklar.

Sigorta çıktığında bugün yardım alanların yardımlar kesilecek mi?

Yardımlar kesilmeyecek, iyileştirilecekler.

Aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları karşılanacak mı?

Evet çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak. Çocuğunu rahatlıkla kreşe bırakacak, çocuklar burs verilecek, yurtta ücretsiz kalacak. Bunu yapacağız. CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocuklarının eğitimi nasıl olacak?

İnsani koşulların tamanını hayata geçireceğiz. Bu işçilerin çocuklarını eğitimle buluşturacağız. Karavanlar olacak, çocukları için eğitim olacak. Hiçbir çocuk eğitimsiz olmayacak.

Yoksul olup tek başına yaşayan kişi de aile destekleri sigortasından yararlanacak mı?

Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin gelir güvencesi olacak.

Aile destekleri sigortası kapsamında ‘yeni başlangıçlar fonu’ nedir?

Aile destekleri sigortası aileyi güvence altına alan sigorta dalıdır. Boşanmış kadınlara ev bulacak, kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Buna yeni başlangıçlar fonu diyeceğiz.

Aile destekleri sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?

Devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istediler. Yoksulluğu tarihe gömmek için iktidara gelmek istiyoruz.

Aile destekleri sigortası kapsamındaki aileler sigorta primi ödeyecek mi?

Ailelerden hiçbir prim alınmayacak. Harcamaların tamamı devletin bütçesinden karşılanacak.

Aile destekleri sigortalarını karşılayacak kaynak var mı?

Beşli çeteye gelince para var fakir fukaraya gelince yok. Biz sosyal devleti savunuyoruz. Kaynakların kullanımı siyasi tercihtir.

Vatandaş yoksulluğunun giderilmesini devletten isteyebilir mi?

Anayasa bu hakkı bütün vatandaşlarımıza vermiştir. Fakirlere yardım devletin lütfu değildir. Sizin hakkınızdır.

Ekmeğe yapılan zam bile Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Asgari ücret belirlenecek"

Kılıçdaroğlu'nun öncesinde kürsüye çıkan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Aile destekleri sigortasını sadece çocuklar için değil, sadece kadınlar için değil; engelliler için, yaşlılar için kısacası yoksul olan tüm halkımız için hayata geçireceğiz” dedi.

Nazlıaka şunları söyledi:

“Birazdan Genel Başkanımız aile destekleri sigortasıyla ilgili olarak detaylı bilgileri sizlere aktaracak. Genel Başkanımız 2010 yılından beri, AKP iktidarına bu sigortayı yürürlüğe koyun diyor. Ancak öyle görünüyor ki İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname’mizde yer alan aile destekleri sigortasını uygulamaya koymak, ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde partimizin görevi olacak. Biz yapacağız onu. Bu sigortanın biz kadınlar açısında yarı bir önemi, ayrı bir değeri var. Bu sigorta kadını da güçlendiren bir sigorta ve kadının güçlenmesi demek, o ailedeki çocuğun, gencin, engellinin, yaşlının kısacası bütün ailenin güçlenmesi demek. Ailenin güçlenmesi demek ise, bir toplumun daha sağlıklı bir düzene sahip olması anlamına geliyor. İşte o yüzde biz kadınlar olarak bu aile destekleri sigortasına daha farklı bir inançla, daha farklı bir kararlılıkla sahip çıkmalıyız.

Geçenlerde yaşları 9 ila 12 arasında değişen 3 çocuk gördüm. Çöp konteyneri karıştırıyorlardı. Yanlarına gittim. Ne yapıyorsunuz dedim, ‘Kağıt topluyoruz’ dediler. Peki bu saatte okulda olmanız gerekmez mi dedim. Acı acı gülümsediler. Sonra biraz sohbet koyulaşınca sordum onlara. Bana bir hayalinizden bahsedin dedim. Çocuk hemen cevap verdi; ‘Karton kutu bulmak’ dedi. Neden dedim. ‘Kağıttan daha iyi para ediyor da onun için’ dedi. İşte aile destekleri sigortası, çocuklarımızın hayal kurabilmesi için hayata geçecek. Çocuklarımız, yatağa aç girmesin diye hayata geçecek. Öyle görünüyor ki çocuklarımızın sadece dününü, bugününü, yarınını değil hayallerini de çalmışlar ancak bu düzeni ilk seçimlerde değiştireceğiz. Yine geçenlerde Sincan’daydım. Sincan’da bir pazar yerini geziyoruz. Orda bir kadınla tanıştım. Dedi ki bana, ‘Sanmayın ki buraya alışveriş yapmaya geldim. Burada pazarcılara yalvarmak için bulunuyorum. Çünkü, evde üç çocuğum var. İşsiz bir kocam var. Engelli bir kayınvalidem var. Dolayısıyla akşam saatlerinde geleceğim, buradaki artık sebze ve meyvelerle evdeki çocuklara, evdeki engelli kayınvalideme yemek yapmaya çalışacağım. Onların karınlarını doyurmaya çalışacağım.’ İşte aile destekleri sigortasını sadece çocuklar için değil, sadece kadınlar için değil; engelliler için, yaşlılar için kısacası yoksul olan tüm halkımız için hayata geçireceğiz.