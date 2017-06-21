Kılıçdaroğlu yanıtladı; 'Adalet Yürüyüşü' Edirne'ye uzanacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevine uzanıp uzanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok" ifadesini kullandı.

Aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 10 HDP milletvekili, 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde.

Yürüyüş öncesi FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Doğa çok güzel, hava çok güzel, gayet güzel geçiyor. Biz bir yürüyüş başlattık. Bu ülkede adalet yok. Adalet yürüyüşü. Bu ülkede adaletin olmadığını mahalledeki bakkal da biliyor. Kimin siyasi gücü varsa bunların hiçbiri malum olmuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. 3 günlük asker eline silah bile almamış hala hapiste. Bu mudur adalet? Eğer bu adaletse benimle onların arasındaki adalet anlayışı farklı. 3 günlük çocuk anne sütüne muhtaç değil mi? Aldınız hapse attınız ilaçlarını vermediniz. Öldü. Bu mudur adalet. Linç etmek suç değil midir? Bunun soruşturulması gerekmiyor mu? Nerede adalet?

"Dünyanın en pahalı mazotunu çiftçiye satarsın bu mudur adalet? Yürümeyip ne yapacağım? Anayasal hakkımı kullanıyorum ben. Lütfediyorum diyor size ne zaman beri benim doğuştan gelen haklarım bir başka kişinin ağzında lütfa dönüşecek. Cesaretin varsa oturalım konuşalım niye bana ikide bir her türlü suçlamayı yapıyorsun? Sözde cumhurbaşkanısın tarafsızsın. Kendisinin adalete müdahale etttiğini söyledim. Adalete müdahale ediyor.



"15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmasını yapan savcı neden görevden alındı? HSYK kararıyla görevden alındı, niçin? Herkese elinden geleni yapacak bu soruşturmayı yapan savcı görevden alınacak. Gelsin konuşalım. Darbenin araştırılması gerekiyor.

Kavurmacı konusu

"Bizim hukukumuzda ast olan tutuksuz yargılamaktır. Tekrar tutuklaması adalet değildir. Adalet herkes için gerekli bir kavramdır. Kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle Atiila Taş Murat Aksoy için olduğu gibi savcı tutuksuz yargılanmasını istiyor. Hakim tutuklu yargılıyor. Anayasa’dan bahsediyorlar. Gayet net madde var. O maddenin düzenleniş gerekçesi elinde güç bulunduran kişilere yöneliktir. Kim yargıyı engelliyor.

"Cesaretin yok mu?"

"Her türlü suçlamayı yapabilirler, beni eleştiriyor. Ya arkadaş çıksana karşıma, cesaretin yok mu? Aklın yok mu? İki medeni insan gibi bana sor. Ama ben dünya kadar yalanını biliyorum. Kısır tartışmalar içine girmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Herkes için adalet istiyorum. Bu ülke 20 temmuz darbesinin sancıların yaşıyor. İki tane gencecik öğretmen KHK ile görevlerine son verildi. Gerekçe? Gerekçe yok.



"Bunlar gittiler İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yaptılar. Aldılar götürdüler, ceza yazdılar. Toplıusal destek artınca bu sefer tutukladılar. Bunlar terör örgütü mensubular diye. Bunlar eline silah aldı mı? Hayır. Bir kişinin işini istemesi ne zamanda beri suçtur? Adalet adalet adalet demesi ne zamandan beri suçtur?



"Bu ülkede cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olsaydı; adalet, adalet olsaydı yürüyüşü önce onlar başlatırdı.

"Hazırlığımız yok"

T24 yazarı Hasan Cemal'in "Yürüyüş Edirne'ye kadar uzanmalı" önerisinde bulunduğunu söyleyen Karagöz'e, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı, "Böyle bir hazırlığımız yok" oldu.