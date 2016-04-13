Kılıçdaroğlu: Yandaş diye hırsıza, tecavüzcüye ses çıkarmayan dilsiz şeytanlar, karşınızda olacağım!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yandaş diye hırsıza, tecavüzcüye, iftiracıya, kul hakkı yiyene ses çıkarmayan dilsiz şeytanlar, bilin ki karşınızda hep beni göreceksiniz!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun Karaman’daki Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” sözlerini hatırlatarak “AKP Hükümeti'nden tek bir kişi, Ramazanoğlu’nun sözüne tepki göstermedi” dedi.

Kılıçdaroğlu, Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı kurumlarda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin “Adı 'korumak' anlamındaki vakıfta çocuklara; adında adalet olan parti iktidarında hakka, hukuka tecavüz ediliyor. Bunun hesabını soracağım!” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: