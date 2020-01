Kılıçdaroğlu: Yabancı istihbaratçılar cirit atıyor

T24 - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı'nı eleştirdi. Saldırıya ilişkin istihbaratı sorgulayan Kılıçdaroğlu, "Yabancı istihbaratçıların cirit attığı bir ülke haline geldik" dedi.





CNNTürk'te yer alan habere göre; gazetelerin ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber ajanslarının yöneticileriyle biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere'de yaşanan olaya ilişkin, "Sessizlik sorumluluğu ortadan kaldırmaz ki! Merak ediyorum acaba Genelkurmay'ın açıklaması 'istihbarat aldık.' Kim verdi bu istihbaratı? Her halde bir yetkili çıkıp soracaktır bunu, nereden aldınız siz bunu" diye konuştu.



Gazetecilerle Marriot Otel'de düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkesinde istihbari kaos yaşayan bir ülke nasıl olacak da Ortadoğu'da lider olacak? Her halde bu soru yalnızca bizim aklımıza gelmiyor. İstihbaratçıların, yabancı istihbaratçıların cirit attığı bir ülke haline geldik" dedi.



Her şeyin temelinde özgür basının yattığını dile getiren Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ilişkin sert eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir İçişleri Bakanı var ayrı bir facia. Bu görmemezlikten geliniyor. 'Şiirle terör üretiliyor, resimle terör üretiliyor' diyor. Nasıl bir bakandır, nasıl bir anlayıştır! Samimi söylüyorum Mussolini bile böyle düşünmüyordur, Hitler bile böyle söylemiyordur. Bana bir çağdaş ülke gösterin bunu söyleyen bakan o koltukta 2 saat oturabilsin" diye konuştu.