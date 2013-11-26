Kılıçdaroğlu, WSJ'ye yazdı: Erdoğan’ın demokraside yeri yok

30 Kasım’da ABD'ye gitmeye hazırlanan hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal Gazetesi'ne yazdığı makalede "Türkiye'nin demokrasisi neden tehlikede" sorusunu sordu.

Pazar günü aralarında Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu, Kamer Genç, Aykan Erdemir, Umut Oran, Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak gibi partinin önde gelen isimlerinden oluşan 12 kişilik kalabalık bir heyetle 3 buçuk yıllık genel başkanlık döneminde ilk kez ABD’nin başkenti Washington DC’ye gidecek olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne Türkiye’deki demokrasinin durumunu anlatan sert bir makale yazdı.

Başbakan Erdoğan ve AKP hükümeti nedeniyle Türkiye’de demokrasinin tehlikede olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşıp hızla otoriter ve mütecaviz bir rejime doğru sürüklendiğini söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın demokraside yeri olmadığını savundu. Journal’ın Pazartesi akşamı yayına koyduğu, “Türkiye’nin demokrasisi neden tehlikede?” başlıklı makalesinde Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

- Yoldaki bütün tümseklere rağmen, 1946’daki başlangıcından beri Türkiye’deki demokrasi yarım yüzyıldır ayakta kalmayı beceriyor. Ancak sistem bugün iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun liderinden dolayı şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi zorlukla yüz yüze.

- Ülkemiz hızla, işleyen bir demokratik rejimden iktidardaki tek bir kişinin keyfi etrafında inşa edilmiş, alenen otoriter ve mütecaviz bir rejime doğru sürükleniyor.

- 2002’den beri Türkiye’yi yöneten AKP liderliği, politik amaçlar için Sünni ideolojiyi kullanarak sistemli bir biçimde demokrasimizin altını oyuyor.

- Türk Anayasası’nda belirtilen kuvvetler ayrılığı ilkesi, göz göre göre bir kenara itildi.

- Yargı artık bağımsız değil ve yasama da rutin bir biçimde Başbakan’ın emirlerini yerine getiriyor.

- Barışçıl gösteriler sürekli olarak polis şiddetiyle karşılaşıyor. Yaygın boyuttaki telefon dinlemeleri de hayatın bir parçası.

- Bu arada ülke mezhepsel, etnik ve cinsiyet ekseninde giderek kutuplaşıyor.

- Hükümet, ailelerin kaç çocukları olması gerektiğini, çocukları nasıl büyütüp eğitmek gerektiğini, toplum içinde nasıl davranılacağını ve ne giyip ne yiyip ne içileceğini topluma dikte etmeye çabalıyor.

- Yaşam şekline bu ağır müdahaleye reaksiyon, sonunda ülke genelinde yaz boyunca ortaya çıkan gösteriler oldu. Hükümet ise birçok ölüm ve binlerce yaralanmaya sonuçlanacak şekilde biber gazı ve diğer kimyasal maddeler kullanarak göstericilere karşı şiddetli bir müdahalede bulundu.

- Bunların hepsi basit bir gerçek anlamına geliyor: Türkiye’nin mevcut hükümeti sadece görüntüde demokrat. Demokrasinin aksesuarları var ama aslında sistem diktatörlük yöntemleriyle işliyor.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene yaptığı gibi kuvvetler ayrılığını bir sistem hatası olarak tanımlayan ve parlamenter çoğunluğu istediği gibi yönetme yetkisi olarak gören bir liderin demokraside yeri yoktur.

- Tarih bize, demokrasinin araçlarıyla kontrol edilip dengelenmedikleri zaman demokratik yollarla seçilen liderlerin bile diktatörlere dönüşebildiklerini söylüyor.

- Partim CHP, Türkiye’de gerçek demokrasi ve temel özgürlüklerin tamiri için çalışmaya kararlıdır. Bu da, siyasal sistemi aşağıdan yukarıya değiştirip, siyasi katılımcılığı artırıp, kadın ve gençleri güçlendirme yoluyla Türkiye’deki temsili demokrasiyi yenilemeyi gerektirir.

- CHP’nin amacı, ABD’ye yapacağım ziyarette Amerikalı dostlarımla da detaylarını paylaşacağım bir vizyon olarak, herkes için eşit haklar ve ulusal dayanışmaya dayalı bir birlik duygusunu yeniden inşa etmektir.