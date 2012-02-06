T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu Washington Post'ta köşe yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı makale The Washington Post da yayınlandı.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı makale The Washington Post da yayınlandı. CHP Lideri "Türkiye'de muhalefet susturuldu" başlıklı makalesinde hükümeti hedef aldı.
 

Kılıçdaroğlu, makalesinde Türkiye'nin Arap Baharı yaşayan ülkelere model olmadığı görüşünü savundu.


ABD'de birçok kişinin Arap ülkeleri için Türkiye modelini tartıştığını, ancak Türkiye'deki gerçeklerin bu modelin tutmadığının göstergesi olduğunu belirtti.


Kılıçdaroğlu, makalede, kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeden ve Anayasa Mahkemesi’nin CHP'li vekillere verdiği para cezasından da bahsetti.


Silivri Cezaevi’nde çok sayıda yazar, gazeteci, akademisyen ve milletvekilinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu kişilerin yıllardır yargılanmadan cezaevinde tutulduğunu vurguladı.


Yargının siyasallaştığını savunan CHP Lideri, artık hukukun muhalefeti susturmak ve özgürlükleri kısıtlama enstürmanları olarak kullanıldığı görüşünü savundu.


Kılıçdaroğlu "Hukukun evrensel normlarına göre, suçu ispat edilene kadar herkes masumdur ancak Türkiye'de insanlar suçsuz olduğu ispat edilene kadar suçlu muamelesi görüyor" dedi.


Hükümete karşı olanların "Potansiyel Terörist" ya da devletı yıkmaya çalışmakla suçlandığını belirten CHP Genel Başkanı, hükümetin kendisine karşı olanlara karşı ağır vergiler, baskı ve yasadışı video kayıtlarını kullandığını öne sürdü.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24