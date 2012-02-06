Kılıçdaroğlu Washington Post'ta köşe yazdı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı makale The Washington Post da yayınlandı. CHP Lideri "Türkiye'de muhalefet susturuldu" başlıklı makalesinde hükümeti hedef aldı.



Kılıçdaroğlu, makalesinde Türkiye'nin Arap Baharı yaşayan ülkelere model olmadığı görüşünü savundu.



ABD'de birçok kişinin Arap ülkeleri için Türkiye modelini tartıştığını, ancak Türkiye'deki gerçeklerin bu modelin tutmadığının göstergesi olduğunu belirtti.



Kılıçdaroğlu, makalede, kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeden ve Anayasa Mahkemesi’nin CHP'li vekillere verdiği para cezasından da bahsetti.



Silivri Cezaevi’nde çok sayıda yazar, gazeteci, akademisyen ve milletvekilinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu kişilerin yıllardır yargılanmadan cezaevinde tutulduğunu vurguladı.



Yargının siyasallaştığını savunan CHP Lideri, artık hukukun muhalefeti susturmak ve özgürlükleri kısıtlama enstürmanları olarak kullanıldığı görüşünü savundu.



Kılıçdaroğlu "Hukukun evrensel normlarına göre, suçu ispat edilene kadar herkes masumdur ancak Türkiye'de insanlar suçsuz olduğu ispat edilene kadar suçlu muamelesi görüyor" dedi.



Hükümete karşı olanların "Potansiyel Terörist" ya da devletı yıkmaya çalışmakla suçlandığını belirten CHP Genel Başkanı, hükümetin kendisine karşı olanlara karşı ağır vergiler, baskı ve yasadışı video kayıtlarını kullandığını öne sürdü.





