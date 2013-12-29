Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyene oy veren, günaha ortak olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da içinde bulunduğu "CHP İstanbul İktidara Hazırlık Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bütün dindar yurttaşlarıma sesleniyorum. Düne kadar adalet ve kalkınma partisine oy verdiniz. Herhangi bir partiye oy veren yurttaşımı hiçbir zaman suçlamadım. Demokrasi içinde olağan bir gelişme kabul ettim. Ama ilk kez elinizi vicdanınıza koyun öyle sandığa gidin. Kul hakkı yiyene oy verirseniz siz de ortak olursunu" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçakla saat 12.00’de Ankara’dan İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için yüzlerce kişi Atatürk Havalimanı’na akın etti. VIP çıkışında Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilgiden dolayı zor anlar yaşadı. Polis eşliğinde VIP Salonu önünde bekleyen otobüse binen Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül halkı selamladı.

CHP bayrakları ile 'El ele, kol kola, omuz omuza', 'Çare CHP', 'Çare Sarıgül', yazılı dövizler taşıyan partililer, karşılama sırasında sık sık, 'Başbakan Kemal' sloganları attı. Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, otobüsün içinden halkı selamlayarak, araç konvoyu eşliğinde, E-5 Karayolu'ndan 4. Levent Sanayi Mahallesi'nde bulunan CHP İstanbul İl Merkezi ve kampanya merkezinin bulunduğu binaya gitmek üzere hareket etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da içinde bulunduğu "CHP İstanbul İktidara Hazırlık Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

'Hırsızı savunan adama Başbakan denir mi?'

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diktatör tarafından yönetildiğini artık herkes biliyor. 9 şiddetinde deprem oldu dedim ama acaba o duyar mı?

Benim kısır bir çekişmenin içine girmek istiyor. Diyor ki CHP'nin Genel Müdürü. Sen önce şunu bil Genel Müdürü olmak değil CHP'nin bekçisi olmak benim için onurdur.

Hırsızı savunan adama Başbakan denir mi?

'Çeteler, yolsuzluğun ortaya çıkınca mı aklına geldi?'

Bakın 20 yıldır yönetiyorlar. Hangi sorununu çözdüler İstanbul’un. Nereye gitti bu paralar? Sormayacak mıyız? Trafik sorununu 20 yılda çözmediler. Ama size sözüm var. Sarıgül 5 yıl içinde İstanbul’un trafik sorununu çözecek. El ele kol kola mücadele edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim ülkemize ahdimizdir.

Zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız. Hiçbir yurttaşımız bizim kitabımızda ötekileştirilmez.

Yolsuzluk yaptılar ortaya çıktı. Çıktı ama arkadan 'devlette çeteler var' diyor. Bu çeteler senin yolsuzluğunu ortaya çıkarttıktan sonra mı aklına geldi. Artık bu milleti kandırmayacaksın. Bun aizin vermeyeceğiz. Sen Ayakkabı Kutusu Partisi'sin artık.

Orduya da kumpas kurdular diyor. Yeni mi aklın başın ageldi senin. Biz orduya gölge düşürülüyor deyince bize Ergenekoncu diyorsun. Sen samimi değilsin. Sana bir tek önerim var. Aklını başına topla ve milletin yakasından düş.

Bunlar yetimin hakkına göz koyanlardır. Bunlar çıngıraklı yılanlardır.

Onların hortumlarını kesmek İstanbullunun elinde.

Halkına hesap vermeyen siyasetçi namuslu siyasetçi değildir.

Helal paranın ayakkabı kutusunun içinde ne işi var? Haram paraysa ey Recep Tayyip Erdoğan o haram parayı hangi yüzle savunuyorsun sen? Helal para kazananın buna cevaı vardır.

Çocuğunuz işsizse sebebi bunlardır. Bunlar malı götürüyorlar. İstanbul'u alacağız. Türkiye'ye temiz siyaseti getireceğiz.

'Helal paranın ayakkabı kutusunda ne işi var?' Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracaktır bu millet. Ben bu millete güveniyorum. Çok basit bir soru sordum. Dedim ki, bir banka genel müdürünün evinde ayakkabı kutusunun içinde 4,5 milyon dolar para niye bulunur? Hala savunuyor. Buradan 76 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Helal paranın ayakkabı kutusunun içinde ne işi var? haram paraysa, o haram parayı hangi yüzle savunuyorsun sen? Haramdan seslenen buna cevap veremez. O nedenle söylüyorum. 76 milyon yurttaşıma, kadın kardeşime sesleniyorum. Çocuğunuz işsizse sebebi bunlardır. Bunlar malı götürüyorlar, vatandaşa da ufak tefek bir şeyler veriyorlar. İstanbul’u alacağız. Türkiye’ye temiz siyasetçi getireceğiz. Kul hakkı yiyenden hesap soracağız. Siz hiçbir ülkenin başbakanını hırsızları serbest bırakıp polisin peşine düştüğünü gördünüz mü? Savcıların peşine düştüğünü gördünüz mü? Şimdi gördünüz. O ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. O ülkenin başbakanı, hırsızlıkları rüşveti koruyan başbakanın adı Recep Tayyip Erdoğan. Bunları söylerken gerçekten üzülüyorum. Biz başka şeyler tartışmalıydık. Ama bugün bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Hepimizin ayrı ayrı görevi var. benim görevim var, sizin de göreviniz var. komşularınıza anlatacaksınız. Gideceksiniz kahvede lokantada anlatacaksınız.

'Kul hakkı yiyene oy veren günaha ortak olur'