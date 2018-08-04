"Kılıçdaroğlu ve İnce 24 Haziran akşamı telefonda ne konuştu?"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 24 Haziran akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin 3-4 kez telefonda konuşmalarıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldığını belirtti. CHP Genel Merkezinden telefon görüşmeleri hakkında ne düşünüldüğü bilgisine ulaştığını belirten Alçı, Kılıçdaroğlu'nun İnceye moral veren konuşmalar yaptığını söyledi.

Nagehan Alçı'nın bugünkü (04 Ağustos 2018) köşesinde "621 imza olsa bile Kılıçdaroğlu neden kurultaya gitmeyecekti?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle şöyle:

"24 Haziran akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce belli bir saate kadar 3-4 kez telefonda konuştular. Aralarında geçen diyaloglarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden bu konuda hiçbir açıklama gelmedi. O cephe ne düşünüyor ve telefon görüşmeleri hakkında ne diyor diye araştırdığımda CHP Genel Merkezinden şöyle bir bilgiye ulaştım:

" ‘Muharrem İnce’nin morali seçim gecesi sonuçlar netleşmeye başladıkça giderek bozuluyordu. Kemal Bey ile bir kaç kez telefonda görüştüler. Her seferinde Kemal Bey ‘sıkma canını, belki değişir, herşey hallolur’ gibi şeyler söyleyip, ona moral vermeye çalışıyordu…’

" Bu bilgiyi aldığım kaynaklar İnce’nin o gece sarhoş olduğu iddiaları ile ilgili bir şey söylemiyorlar, ‘böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Konuşmalar sırasında öyle bir şey yoktu’ diyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla bu iddiayı gerçekçi bulmuyorlar."