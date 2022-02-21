Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na suikast planladığını söyleyen IŞİD üyesi Güler, 12 yıl önce El Kaide operasyonunda gözaltına alınmış

IŞİD’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast planlandığını açıklayan eski ‘Türkiye Vilayeti Sorumlusu’ Kasım Güler’in, 2010 yılında Mersin’deki El Kaide operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İfadesinde müteahhitlik yaptığını söyleyen Güler, "2007 yılında, Ankara ilinde, mal beyanı vermemekten üç gün cezaevinde yaptım" dedi. 2010 yılında fiziki takibe de alınan Güler’in, El Kaide adına para topladığı ve El Kaide üyelerinin çatışma bölgelerine gidişini organize ettiği anlaşıldı. Güler’in, ölen El Kaide üyelerinin aileleri için de para topladığı ve bu paraların transferini yaptığı tespit edildi.

Kasım Güler’e ilişkin yeni belgeler, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren 10 Ekim katliamı dosyasına girdi. Güler’in, 2010 yılında, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Güler, 11 Kasım 2010 tarihli ifadesinde, Van’ın Erciş ilçesinde inşaat işlerinde çalıştıktan sonra Ankara’ya gelerek müteahhitlik yaptığı söyleyerek, “İşlerim kötü gidince borçlandım ve borcumu ödeyemez duruma gelince 2008 yılında İran ülkesine gittim. Yaklaşık iki yıl burada kaldıktan sonra Türkiye’ye döndüm” dedi. Türkiye’ye döndükten sonra Konya’ya yerleştiğini belirten Güler'in ifade tutanağında, askerliğini yaptığı bilgisi de yer aldı.

"3 gün cezaevinde yattım"

Güler, “2007 yılında, Ankara ilinde, mal beyanı vermemekten üç gün cezaevinde yaptım. Bildiğim kadarıyla ailemden ve yakın akrabalarımdan aranan ve cezaevinde olan kimse yoktur” dedi.

Güler, El Kaide ile ilgili soruların tümüne “Susma hakkımı kullanıyorum” diye yanıt verdi. Emniyetin Güler’e ait telefon görüşmelerini dinlediği ve bu konuda tespitlerde bulunduğu ifade tutanağında görüldü. Tutanağa göre Güler, El Kaide adına faaliyet yürüttü, örgüte üye kazanmaya çalıştı, örgüt adına para topladı ve gizli toplantılar yaptı. Güler, örgüt için para toplama faaliyetlerini Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde yürüttü.

Emniyet, Güler’in, Şanlıurfa’da bulunan Cafer Ebu Talha kod isimli E.Ş.’ye “cihat bölgelerine giden İdris isimli örgüt üyesiyle nasıl iletişim kurabileceğini” sorduğunu, E.Ş.’nin de İ.H. isimli örgüt mensubuyla iletişime geçmesini söylediğini tespit etti.

Polisin Güler’e yönelttiği soruların birinde, İstanbul’daki Mirza kod isimli E.Y. ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Yurt dışında sözde cihat bölgelerine göndereceğiniz ‘kardeşler’ diye belirttiğiniz örgütsel ilişkileriniz hakkında ve bu örgütsel faaliyetleriniz için 10 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunuzu söylediğiniz tespit edilmiştir” denildi.

Polis, El Kaide üyeleri K.D. ve A.H.’nin Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’ndan yurt ışına çıkarken yakalanması olayını da Güler’e sordu ancak yanıt alamadı.

Güler’in cezaevinden tahliye olan Muş Bulanıklı M.B. ile ilgilendiği ve Van’daki Aziz isimli El Kaide üyesiyle görüştüğü de belirlendi. Emniyet, Mirza kod isimli E.A.’nın Güler’in sözde cihat bölgelerine gidecek El Kaide mensuplarıyla ilişkisini sağladığı ve Güler’in sözde cihat bölgelerine gitmeden önce bu kişilerle görüştüğünü tespit etti.

Güler’in, Mustafa kod isimle Ö.A. ile İran’a gitmesi için görüştüğü ve Ö.A.’nın Hakkari Esendere’deki sınır kapısından çıkış yaptığı da belirlendi. Ayrıca Güler’in, Şanlıurfa’daki Talha kod isimli E.Ş.’den para ve malzemeleri hazırlayarak Konya’ya kargolamasını istediği de dinleme kayıtlarına takıldı.

2010'da fiziki takibe alınmış

Güler’in, Konya’da 19 Temmuz 2010 tarihinde M.Y.K. ile yaptığı buluşma sırasında da polis tarafından izlendiği görüldü.

Dinlemede kayıtlarında, K.D. isimli El Kaide üyesinin, Güler’e maddi sıkıntı çektiğini ve yurt dışındaki örgüt üyeleriyle ilişki kuramadığını söylediği tespit edildi. İkili arasındaki görüşmede bahsedilen “Tayfe (Taife) ile çalışıyormuş” ifadesi ile Sudi Arabistan’daki El Kaide’nin Taifetul Mansura isimli kampının kastedildiği belirtildi. Güler’in, K.D.’ye, Ramazan ayında fitre, zekat, infak adı altında para toplayacağını ve bu parayı kendisine ait olmayan hesaptan göndereceğini söylediği de ifade tutanağına yansıdı.

Emniyet’in Güler hakkındaki diğer tespitleri şöyle:

- Mirza kod isimli E.A., Güler’den ‘köy’ olarak şifrelenen ‘cihat bölgelerinde’ kullanılmak için kamera vb. cihazlar için batarya ve diğer malzemeleri istedi. Güler, E.A.’ya bu konuyu kendisinin halletmesi gerektiğini “O işi bir hallet, ondan sonra benim iş çok önemli. Bir yere çıkamıyorum ben” diyerek E.A.’dan sahte kimlik istedi.

- Güler’in ölen El Kaide üyelerinin Türkiye’deki aileleri için para topladığı belirlendi. Güler, El Kaide’ye aktarılmak üzere toplanan 3 bin doları “Ali Abi’ye verelim. O adlarını çıkartır” diyerek talimat verdiği; El Kaide mensuplarının ailelerine ve çatışma bölgelerinde olan örgüt mensupları düzenli maaş verdiği tespit edildi. Güler’in, Gaziantep’teki bir kişiden El Kaide’ye yardım amaçlı para istediği saptandı. Güler’in, çatışma bölgelerine aktarılmak üzere Malatya’dan toplanan 11 bin 600 doları Konya’dan Gölbaşı PTT Şubesi’ne gönderdiği belirlendi.

- Güler’in, Abdullah kod adını kullanarak çeşitli illerden gelen paraları topladı ve örgüt ile bağlantısını gizlemek için A.Ö. adına gönderilmesini istediği bu paralara ilişkin “Araba parası” diye telefonda şifreli konuştuğu, Ö. aracılığıyla 8 bin doları yurt dışındaki El Kaide mensuplarına gönderdiği belirlendi.

- Güler’in, yurt dışındakilerin Pakistan’da bulunan Hubeyp Vakfı’ndan yardım alabileceğini, “Tamam söyleyin, şeyin ortağıyız, onların ortağıyız. Söyleyin, malımız (para) geliyor, ondan sonra vakıf yolu ile ücret ödemelerimiz vardır. Onlar söylemiş, gidin onlardan alın. Gidersiniz, malınızı alırsınız. Bu iki vakıf kardeş vakıftır. Beraber çalışıyorlar” diye açıkladı.

- Güler’in, [email protected] mns adresinden [email protected] mns adresiyle görüştüğü ve çatışma bölgesinde bulunan ve yaralanan örgüt mensuplarıyla görüştüğü tespit edildi. Güler’in, [email protected] mailini kullanan örgüt mensubunu, aralarında geçen yazışmanın ardından çatışma bölgelerine askeri ve siyasi eğitim almak için gönderdiği emniyet tutanağına yansıdı. Güler’in, yurt dışına çıkacak örgüt mensupları için başka mail yazışmaları da tespit edildi. Güler, başka bir yazışmada, [email protected] mailini kullanan örgüt mensubundan kendisi için sahte kimlik istedi.

- Güler’in, mimarlı[email protected] adresine gönderdiği maildeki, “Evet, Abdulselam mesaj göndermiş, Halit ile Asur, bir de bizim para işine bakan şehit olmuş dedi” mesajı emniyet tutanağında yer aldı.

Güler’in evinde bulunan Selefi görüşe sahip Murat Gezenler, Muhammed Bin Abdul-Vehhab, Muhammed El Maksidi, Ebu Basir Et-Tartusi’nin kitaplarına el konuldu. Güler’in evinde bulunan CD’lerde ise El Kaide’in Irak’ta ABD askerleriyle, Çeçen milislerin Çeçenistan’da Rus askerleriyle ve Taliban’ın Afganistan’da ABD askerleriyle girdiği çatışmalara ilişkin görüntüler olduğu tespit edildi. (ANKA)