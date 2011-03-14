-KILIÇDAROĞLU VE BAYKAL İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın taciz iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in tanık, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimatla, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ortaya çıkan Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın taciz iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Tekin'in tanık, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi.