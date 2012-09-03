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Kılıçdaroğlu ve Aygün bir ay sonra buluştu

Kılıçdaroğlu, PKK’lılarca kaçırılan ve bir süre sonra serbest bırakılan Hüseyin Aygün ile genel merkezde bir araya geldi

03 Eylül 2012 19:09

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan 48 saat sonra serbest bırakılan CHP milletvekili Hüseyin Aygün’le bir araya geldi. Baş başa süren görüşme 30 dakika sürdü.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’lılarca kaçırılan ve bir süre sonra serbest bırakılan Tunceli Milletvekili Aygün ile genel merkezde bir araya geldi.

Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü öğrenildi.

Aygün'ün serbest bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi planlanmış, ancak programlardaki yoğunluk nedeniyle gerçekleşememişti.

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli’de yaklaşık bir ay önce PKK’lılar tarafından kaçırılmıştı. Aygün, yaklaşık 48 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Hüseyin Aygün’ün kaçırıldığına inanmadığını söylemişti.

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