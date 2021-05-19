Kılıçdaroğlu ve Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan Akşener ve divan üyeleri saygı duruşunda bulunup, dua etti. Akşener çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.