Kılıçdaroğlu: Vatandaşın elinde bir kredi kartı kaldı, yasakla bari

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit yakınları ve gazilerle, Bilkent Otel'de düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Kredi kartı almayın" sözlerini, "Vatandaş borç batağındaysa bu ülkenin ekonomi politikalarını kim yönetiyordu? Bu ekonomi politikalarını kim uyguluyor? Hem bu politikaları uyguluyor, hem de vatandaşı suçluyor. Yasakla bari" diyerek eleştirdi.

KıIıçdaroğlu, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeni anayasa çalışmaları kapmasında uzlaştığı 48 maddenin yasalaşması halinde, bunun tutuklu milletvekilleri sorununu çözeceğine ilişkin görüşleri değerlendirerek, "Bu aşamada tutuklu milletvekilleri serbest bırakılacak, bırakılmayacak, böyle bir tartışma doğru değil. Sanki anayasayı ‘tutuklu milletvekilleri çıksın’ diye mi yapıyoruz? Böyle bir algı çıkabilir. Bu doğru değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Vatandaşı suçlayarak, bir sonuç elde edemezsiniz'

“Bu ülkeyi yöneten kim? Başbakan kim? Vatandaş borç batağındaysa bu ülkenin ekonomi politikalarını kim yönetiyordu? Bu ekonomi politikalarını kim uyguluyor? Hem bu politikaları uyguluyor. Hem vatandaşı suçluyor. Yasakla bari. Zaten vatandaşın elinde bir kredi kartı kaldı. Sağlıklı üretim yapılmıyor. İstihdam, işsizlik sorunumuz var, bunlar çözülmedi. Şimdi bu tabloyu Başbakan, ‘Kredi kartı kullanmayın’ diyerek geçiştiriyor. Vatandaşı suçlayarak bir sonuç elde edemezsiniz.”

'Anayasayı 'tutuklu milletvekilleri çıksın' diye mi yapıyoruz?'

“Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışıyor. Bu aşamada tutuklu milletvekilleri serbest bırakılacak, bırakılmayacak, böyle bir tartışma doğru değil. Sanki anayasayı ‘tutuklu milletvekilleri çıksın’ diye mi yapıyoruz? Böyle bir algı çıkabilir. Bu doğru değil. Biz Türkiye’nin daha özgür daha demokratik bir anayasaya sahip olmasını istiyoruz.”