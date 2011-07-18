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Kılıçdaroğlu: Vardiyanız hayırlı olsun!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz tutuklularının yakınlarıyla görüştü.

18 Temmuz 2011 03:00

 T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz, Kafes ve Poyrazköy gibi davalar kapsamında tutuklu ya da sanık durumunda bulunan subay ve astsubay aileleri tarafından oluşturulan "Vardiya Bizde Platformu" üyeleri ile görüştü. Kılıçdaroğlu, platform üyelerine "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadele ettiğinizi biliyorum. Bu kutsal değerler için mücadelenizi kutluyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Balyoz, Kafes ve Poyrazköy gibi davalar kapsamında tutuklu ya da sanık durumunda bulunan subay ve astsubay aileleri tarafından oluşturulan "Vardiya Bizde Platformu" üyelerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Platform temsilcilerini "Vardiyanız hayırlı olsun, hoş geldiniz" diye karşılayan Kılıçdaroğlu, 40 dakika süren görüşmede platform temsilcilerine "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadele ettiğinizi biliyorum. Bu kutsal değerler için mücadelenizi kutluyorum" dedi

"Vardiya Bizde Platformu" üyeleri ise uzun tutukluluk sürelerinden yakınırken adaletin bir gün herkese lazım olabileceğini belirterek hukukun üstünlüğüne inandıklarını ifade ettiler.

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