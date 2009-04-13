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Kılıçdaroğlu: Ülkenin aydınlarına yönelik bir operasyon

13 Nisan 2009 17:27



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, "Ergenekon" soruşturması kapsamındaki gözaltıları değerlendirirken, "Bu ülkenin aydınlarına karşı yapılan bir operasyon sözkonusu" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ve eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkent Üniversitesine birazdan gideceklerini ve açıklama yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlarına karşı yapılan bir operasyon sözkonusu. Bu konuda bütün duyarlılığımız devam ediyor" diye konuştu.

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