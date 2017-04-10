Kılıçdaroğlu: Ülkede 6 milyon işsiz varsa Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ait soru işaretleri olduğunu belirtirken kendisine yönelik eleştiriler için “ Ben şimdi 248 şehidin hakkını aramayacağım da ne yapacağım?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonda hazırlanan raporun 16 Nisan’dan sonra partisine verilecek olmasına tepki gösterirken “Neden 16 Nisan'dan sonra. Şunu bir atlatalım onlara yine hodri meydan diyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda Türkiye'deki işsiz nüfusu örnek göstererek "Ben Suriyelilere karşı değilim ama bu ülkede 6 milyon işsiz varsa Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşıyım. Bizim çocuklarımız orada şehit olurken sen nasıl burada Suriyelilere vatandaşlıktan bahsedebiliyorsun? Benim aklım almıyor" dedi.

Anayasa değişikliği teklifinde milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "18 yaşında birisi vekil olsun bir itirazımız yok. Ama 18 yaşında vekil olacak ömür boyu askerlikten muaf olacak ben buna karşıyım. İki yılda milletvekillerinin emeklilik hakkını kazanacak. Ben buna karşıyım. Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Ben buna karşıyım" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel programında Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de Jülide Ateş’in sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"248 şehidimiz oldu ve canları yerde haklarının aranması lazım. Komisyon kuruldu ve uzun süre komisyona üye vermediler. Ben şimdi 248 şehidin hakkını aramayacağım da ne yapacağım? 15 Temmuz darbe girişimi komisyonu bir rapor taslağı hazırlıyorlar ve bu taslağı 16 Nisan'dan sonra vereceğiz diyorlar. Neden 16 Nisan'dan sonra. Şunu bir atlatalım onlara yine hodri meydan diyorum. Ben Yenikapı'ya gittim ve 12 madde halinde Türkiye bir daha darbelerle karşılaşmasın diye nelerin yapılması gerektiğini saydım. İkisine de hodri meydan diyorum. Gelsinler sizin kanalınızda konuşalım.

"Bana böyle bir örnek göstersinler"

"Aklın alacağı bir şey değil. Ben bir partinin üyesiysem nasıl tarafsız olabilirim? Parlamentoda içtiğimiz yemin tarafsızlık yemin değildir. Ama sayın cumhurbaşkanı tarafsızlığı üzerine yemin eder. Bir partinin genel başkanı olduktan sonra sayın cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak? Cumhurbaşkanlığı makamı bizim ortak paydamızdır. 80 milyonu temsil eder. O makam bir partinin makamı haline gelirse 80 milyonu temsil edemez. Bana böyle bir örnek göstersinler."

"Son derece tehlikeli bir olay"

"Gönül isterdi ki sayın Cumhurbaşkanı da, Binali Bey de, Bahçeli de, neden 'Evet', neden 'Hayır' denmesi gerektiğini anlatsınlar. Örneğin ben diyorum ki; cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Yargı siyasallaşmamalı bir partinin genel başkanı Genelkurmay Başkanı'nı tayin etmemeli orduyu siyasileştirirsiniz. Atanacak kişilerin niteliğini başkan belirleyecek. Hangi koşullarda birisi Müsteşar olacak. Bütün bunların devletin yapısı ve işleyişi konusunda kararname çıkaracak. Son derece tehlikeli bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası açısından."

"Tek adam rejimi olsun diyorsanız çıkın bunu söyleyin"

"Eğer siz kandırılırsanız 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ayrı bir kuruma emanet edebilirsiniz? Böyle bir yetki kime verilmiştir dünya tarihinde. Biz bu yetkileri bir kişiye verelim mi, vermeyelim mi? 'Tek adam rejimi olsun' diyorsanız çıkın bunu söyleyin gerekçelerini sayın. Kışlaya siyaset girmesin diyorum. Adliyeye siyaset girmesin diyorum. Bunlar bizim aleyhimize. Oysa biz bir arada olmak zorundayız. Kimlik siyaseti yapmayalım din üzerinden siyaset yapmayalım. Ben bunları savunuyorum."

"Bir Allah'ın kulu anlatsın"

"Kanun yapma tekeli Meclis'in elinden alınıyor. Bazı konularda kararname yetkisi doğrudan başkana verilecek. Yetkisi alınan bir Meclis güçlü bir Meclis değildir önce bunu kabul edelim. Bütçe yetkisini bile kısıtlıyorsunuz. Nereden çıktı bu? Sayı 550'den 600'e çıkıyor ne bununla diyorlar ki Meclis güçleniyor. Sayının artmasıyla meclis güçlenmez. O zaman 1000 tane yapın ve dünyanın en güçlü Meclis'i bizde diyin. Bütün dünya size gülecektir. Meclis bakanlıkların sayısını belirliyor. Bu yetkiye neden Meclis'ten alıp bir kişiye veriyoruz? Bana bir Allah'ın kulu anlatsın."

"Beni ikna etsinler, söz veriyorum..."

"Bu gerçekler öğrenilmesin diye olabildiğince benim anlatımlarıma cevap vermek yerine Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Neresini doğru söylemiyorum? Bizim yasalarımıza göre şuan da sayın Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ona Meclis Başkanı vekalet eder. Niye? Çünkü seçimle gelmiştir. Bütün gruplara eşit mesafededir. Bu tek adamlık rejiminde seçimle gelmeyen birisi temsil edecek. Beni ikna etsinler söz veriyorum ben de çıkıp evet oyu vereceğim. Ben kendilerine son derece insani akılcı bir teklifte bulunuyorum. Gönül ister ki sayın Cumhurbaşkanı olsun, Binali Bey olsun, sayın Bahçeli olsun çıkıp burada medeni insanlar gibi tartışalım. Ben bu soruları sorduğum anda dut yemiş bülbül gibi kalırlar cevap veremezler."

"Tek sığındıkları şey Kılıçdaroğlu"

"400 milletvekili hiç soruşturma açılmaması demektir. Açılsa dahi kendisini yargılayacak olan 15 hakimin 12'sini kendisi atayacak. Dünya güler ya. Ben hakim tayin ediyorum, gel beni yargıla diyorum... Neden hakim cübbesinin düğmesi yoktur? Çünkü kimsenin önünde düğmesini iliklemez. 400 üyeyi nereden bulacaksınız? Bu ne demektir biliyor musunuz? Kul hakkı yiyenlerden hesap sormayın demektir. Tek adam rejiminde ister bakan ister bakın yardımcıları malı götürsünler kimse gensoru veremeyecek? Şimdi bu durumda parlamento güçleniyor demek ne kadar doğrudur? Bu mu güçlü Meclis Allah aşkına? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Tek sığındıkları şey var Kemal Kılıçdaroğlu. Beni eleştirerek geçiştiriyorlar"

"Bozdağ, 'Fesih var' dedi"

"Bugünkü anayasada da fesih yetkisi var ama şartları şöyle. Seçimden 45 gün sonra hükümet kurulamazsa Meclis'i fesheder ve ülkeyi seçime götürür. Şimdiki tek adam rejiminde bu yok. Meclis Başkanı'nın görüşünü dahi almadan feshedebilir. Adalet Bakanı Bozdağ 9 Ocak'ta 'fesih yetkisi var' dedi. Türkiye'nin bekası açısından bu anayasa değişikliği önemli riskler taşıyor. Parlamentonun devre dışı bırakılması müthiş tehlikeli bir şey.”

"Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar"

"18 yaşında birisi vekil olsun bir itirazımız yok. Ama 18 yaşında vekil olacak ömür boyu askerlikten muaf olacak ben buna karşıyım. İki yılda milletvekillerinin emeklilik hakkını kazanacak. Ben buna karşıyım. Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Ben buna karşıyım.”

"Benim aklım almıyor"

"Siz 'Evet' verin Suriyelileri vatandaşlığa alacağız' diyorlar. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Ben Suriyelilere karşı değilim ama bu ülkede 6 milyon işsiz varsa Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşıyım. Bizim çocuklarımız orada şehit olurken sen nasıl burada Suriyelilere vatandaşlıktan bahsedebiliyorsun? Benim aklım almıyor. Bir kişiye 80 milyonu nasıl teslim eder? Emin olun bunu anlamakta zorlanıyorum. 'Hayır' çıkarsa zafer Türk aklına aittir. 'Hayır' dünyada Türkiye'nin saygınlığı açısından etkili olacaktır. Son bir ayda parlamentodan geçen kanun sayısı 100'ün üzerinde ve tamamı oy birliği ile çıktı. Bu parlamento görev yapıyor. Parlamentonun hangi yetkisi artıyor Allah aşkına. Çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin. Söyleyemiyorlar."