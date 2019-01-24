Kılıçdaroğlu: Bizlerin telefonları saat saat izlenirken, Uğur Mumcu'nun katilleri neden bulunmuyor?

Ankara'da Uğur Mumcu anma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı adayları hakkında milli istihbarattan bilgi edindiklerini söylemesini hatırlatarak, "Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Uğur Mumcu bütün dünyanın karşısında saygıyla eğildiği bir gazeteci. Siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İsmail Cem, Gaffar Okkan'ın da ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Necip Hablemitoğlu'nun hâlâ katilleri bulunmadı. Neden bulunmuyor bunların katilleri. Bizlerin telefonları saat saat izlenirken bunların katilleri neden geziyorlar? Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var. Bunları söylemek zorundayım" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Baskıya boyun eğmeyen mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi. Katillerin bulunması gerekiyordu ama bu yapılmadı siyasi iktidarlar görevlerini yerine getirmediler. üzgünüz. Bakınız anlatırken büyük zorluk çekiyorum. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi 'Biz belediye başkan adaylarını belirlerken milli istihbarat teşkilatından bilgi alıyoruz' diyor. Eğer siz bu devleti adaletle yöneteceksiniz o istihbarat görevlilerini katilleri yakalanması için seferber etmelisiniz. Kalemini eğmeyen insanların katilleri için seferber edilmeliydi. Bir siyasi partinin belediye başkanı adaylarını bu şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz. Uğur Mumcu bütün dünyanın karşısında saygıyla eğildiği bir gazeteci. Kalemini dik tutan, onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir kişi. Siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. Bugün bunu söylemek zorundayım.

İsmail Cem, Gaffar Okkan'ın da ölüm yıl dönümleri Necip Hablemitoğlu'nun hâlâ katilleri bulunmadı. Neden bulunmuyor bunların katilleri. Bizlerin telefonları saat saat izlenirken bunların katilleri neden geziyorlar? Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var. Bunları söylemek zorundayım.

Bütün siyasi partiler adaletli davranmak zorundadır. Devlet dediğiniz kurum bir partinin özelinde olamaz. O zaman hanedanlık olur. Buna direneceğiz. Sessiz kalmayacak ve konuşacağız."