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Kılıçdaroğlu, Twitter'da “Yalancı Kemal” etiketini paylaştı: Trollere yardımcı olayım da, primlerini alsınlar

19 Ağustos 2021 23:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da açılan “#YalancıKemal” etiketini tiye alarak, "Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yalancı'lıkla suçladığı Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında Twitter'da hashtag açılınca şu yorumu yaptı:

"Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar. #YalancıKemal"

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