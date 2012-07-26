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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi zor günler bekliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi

26 Temmuz 2012 02:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, ''Geldiğimiz süreç, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok daha zor sorunlarla karşı karşıya kalacağını bize gösteriyor'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Onkoloji Hastanesi önünde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İftar sonrasında basın mensuplarının Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda izlenen politikaların yanlış olduğunun her geçen gün biraz daha netleştiğini belirtti.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın sürekli toplantı halinde olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Umuyorum Türkiye bu süreçte yeniden ciddi hatalar yapmaz. Kendi ülkemizde, kendi komşularımızla barış içinde, huzur içinde yaşamak isteriz. Ama geldiğimiz süreç, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok daha zor sorunlarla karşı karşıya kalacağını bize gösteriyor.''

 

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