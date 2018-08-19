Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin güçlenmesi için 13 madde halinde çözüm önerdik, diktatör rahatsız oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişsiel sosyal emdya adresi üzerindenyaptığı paylaşımda, "13 madde halinde çözüm önerdik, diktatör rahatsız oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan 'diktatör' diye bahseden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için, "Kılıçdaroğlu döviz baronlarıyla hareket ediyor" dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu devamında, "Öyle anlaşılıyor ki 'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti" ifadesini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında Rahip Andrew Brunson krizinin ardından Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısnda hızla değer kaybetti. Erdoğan, vatandaşalrdan yastık altındaki altınlarını ve ellerindeki dövizleri bozdurma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal emdya paylaşımında vatandaşların bu çağrı sonrasında dövizlerini bozdurduğunu söyleyerek, Erdoğan'a, "Dolarla milyarlık ihale alan yandaşlarından hangisi elindeki dolarları bozdurdu?" diye sordu.

Kılıçdaroplu'nun paylaşımı şöyle: