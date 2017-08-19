Kılıçdaroğlu: Türkiye'de tarıma destek yetersiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta partisi tarafından düzenlenen 'Bakliyat Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, "Tarıma bütün ülkeler teşvik verir. Fındık, buğday üreticisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir, mercimek ithal eden ülke konumunda. Oysa 1990'lı yıllarda Türkiye mercimeket dünya birincisiydi ve mercimek ihraç ederdi" dedi.

Yozgat Çamlık Otel'de düzenlenen ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, Yozgat'ın bakliyattaki tarımsal sorunları dile getirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere kısa açıklamada bulundu. Tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinlediklerini, kendilerine sorunları aktardıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"1990'lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi"

"Tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinledik, yaşadıkları sorunları aktardılar bize. Yozgat'ın en temel özelliklerinden birisi, mercimeğin ana vatanı olmasıdır. Yozgat'ın merciemği sadece Türkiye'de değlil, bütün dünyada bilinir. Ama bugün Türkiye mercimek ithal eden ülke konumunda. Oyasa 19990'lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi ve mercimek ihraç ederdi. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Tarıma bütün ülkeler tevşvik verirler. Fındık üreticisi, bugday üreticisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesinde yer alan milli gelirin yüzde biri olarak tarıma teşvik uygulamasını başlatın dedik, hükûmet başlatmıyor. Ttarım yeterli desteği alamıyor. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Tarım bölgesi olan Yozgat'ın desteklenmesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, öğle yemeğinden sonra toplantıya devam edecek ve bazı ziyaretlerde bulunacak. (DHA)