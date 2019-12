-KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'DE BİZLER ŞU AN BİR BEDEL ÖDÜYORUZ BERLİN (A.A) - 19.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi alanında ciddi sorunların bulunduğunu, telefonların dinlendiğini, aydınların tutuklandığını ve evlerine baskınlar yapıldığını söyledi. Çeşitli görüşmelerde bulunmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Kılıçdaroğlu, Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonunu (HDF) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, HDF tarafından Tiyatrom'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Albmanya'da yaşayan Türklerin bugüne kadar büyük bir bedel ödediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bazen geleceği iyi kılmak için bu kaçınılmaz oluyor. Türkiye'de bizler de şu an bir bedel ödüyoruz. Bizim telefonlarımız dinlenir. Aydınlarımız tutuklanabilir. Evlerine baskın yapılabilir. 48 gazeteci şu an hapiste. 48 gazetecinin hapiste bulunduğu bir demokrasi söyleyin bana. Çoğu kişi neden içerde olduğunu bilmiyor. Sosyal demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan birçok kişi sesini kesmiş bir köşede oturuyor.'' Konuşmasında Türkiye'de yapılan referanduma da değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Referandumda 58'e 42 çıktı. Burada yüzde 58'e de saygılı olacağız, yüzde 42'ye de. Ancak bir ülke düşünün, 'hayır'cıların tümünü darbeci olarak tanımlayan bir başbakan düşünün. Bu nasıl bir demokrasidir. Hayır demek bile suç olmaya başladı. Oysa 'hayır' demenin de gerekçeleri vardır. İnsanlar neden 'hayır' diyeceğini biliyordur. Bu kişilerin hepsine darbeci derseniz, sizin demokrasi anlayışınızın gelişmemiş olduğunu görürüz. Bunları sadece bizim görmemiz yetmiyor. Sizlerin de bunu görmeniz lazım. Avrupa'daki Sosyal Demokratların da görmesi lazım. Hukukun üstünlüğüne inananların da görmesi lazım. Bunlar çoğu zaman görülmüyor.'' Almanya'da yaşayan Türklerin güçlerini bugüne kadar tam olarak gösteremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gücümüzü göstermemiz lazım. Küçük gerekçelerle bugüne kadar hep birbirimizi kırdık. Kırmayacağız. Sosyal demokrasinin özünde insan sevgisi var zaten. Sosyal dayanışmanın temeli budur" diye konuştu. Kadın-erkek eşitliğinin önemine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması gerektiğini, bu nedenle kız çocukların da mutlaka eğitim görmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da Türkler arasında sosyal demokrat, liberal ve inançlı bir kesimin olduğunu, ancak tüm Türklerin bir çatı altında toplanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir çatı altında toplanıp sosyal demokrasiyi, Türkiye'de de burada da güçlendirelim" dedi. -''SİYASETTE SORUN'' Türkiye'de siyasette ciddi sorunların bulunduğunu, siyasetin Batılı ülkelerdeki gibi olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, insanların siyasette sömürülebildiğini, bunun en bariz örneğinin de Deniz Feneri davası olduğunu kaydetti. Deniz Feneri davasında birçok insanın duygularıyla oynandığını ve bu tür olaylarda sessiz kalınmaması, herkesin bu olaya karışanları eleştirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu tür olayları yapanları insan olarak bile nitelendirmek zor" diye konuştu. Bu tür olayları eleştirirken hiçbir zaman şiddete başvurulmaması gerektiğini, aksi takdirde doğrudan haksız duruma düşüleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle sosyal demokrasinin temelinin barışa dayalı olduğunu bildirdi. Avrupa'da insanların sadece mezhepleri yüzünden öldürüldüğü 100 yıl savaşlarından sonra insanların inanç ve etnik köken özgürlüğünü getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, sosyal demokrasinin de bu yönde hedefi olduğunu kaydetti. Türkiye'de 30 yıldan beri bir terör sorununun mevcut olduğunu ve siyaset kurumunun bu sorunu çözmede bugüne kadar yetersiz kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de "birilerinin" ortalığı karıştırdığını ve ayrımcılık yaratmaya çalıştığını savundu. CHP'nin sorunları çözme konusunda kararlı olduğunu ve tüm yurt sever, aydın ve ilerici insanların da bu sorunların çözümü için çaba harcaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Almanya'da yaşayan Türklerin de her alanda başarılı olmasından Türkiye'de gurur duyduklarını, ancak eğitimli insan sayısının daha da artması gerektiğini söyledi. Eski hükümetlerin Almanya'da yaşayan Türkleri uzunca bir süre "para makinası" olarak gördüğünü, Almanya'ya öğretmen ve din adamı gönderilmediğini ve bu ülkede yaşayan Türklerin hala oy kullanamadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türklerin birlik ve beraberliğe önem vermesi gerektiğini ifade etti. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aralarında oluşan "buzları çözmek ve işbirliği yapmak istediklerini" kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm sosyal demokratlar ile bir araya gelerek Türkiye'de hukukun üstünlüğünü egemen kılacaklarını söyledi. Konuşmasında üniversitelerin önemine de vurgu yapan ve referandumdan sonra üniversitelerin hiçbir açıklama yapamadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Üniversiteleri konuşamayan bir ülke kalkınamaz ve gelişemez. Üniversiteler çok önemli" dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca eski Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın mezarını da ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi. HDF Genel Başkanı Ahmet İyidirli de Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 6 ve 7 Kasımda yapılacak HDF Genel Kuruluna davet etti. Kılıçdaroğlu'na daha sonra, Oktoberfest adı verilen eğlencenin 200. yılı dolayısıyla bir hediye verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantının ardından sahnelenen Hacivat-Karagöz oyununu da seyretti. Kılıçdaroğlu, bir dansörün gösterisi sırasında salondan ayrıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Bilgehan, Berlin Eyalet Meclisi üyeleri Ülker Radziwill ve Özcan Mutlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.