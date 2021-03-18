Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim; bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine destek verilmesi durumunda Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da uzun süredir kapalı olan ve pandemiden en fazla etkilenen esnafı ile bir araya geldi. Okul servisi işletenlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Beraber çözeceğiz. Yarın sandık gelecek 'Bunlar çözemediler, şu CHP'ye bir oy verelim çözecek mi çözmeyecek mi?' diyeceksiniz. Vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim. Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım. Herkes birbiri ile kavga eder hale geldi. Birbirinin gözünü oyacak neredeyse. Böyle siyaset mi olur ya?" ifadelerini kullandı.

"Vergi ve SGK borçlarının süresi uzatılsın"

Kreş işleten bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, yapılandırılan borçları ödeyemediklerini, borcu yüksek olanların borç ödeme sürelerinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Yapılandırma yapıldı. Yapılandırmayı herkesin borcuna göre aylara bölmediler. 10 milyar borcu olana da 18 ay 300 milyar borcu olana da 18 ay... Zaten ödeyemiyoruz. En azından borcu yüksek olanları 50-60 aya yaydıklarında borcumu ödeyebilirim. O borca da faiz ekliyorlar. Sizlerin sayesinde sesimizi duyurabilirsek ben vergi ve SGK borçlarının süresinin uzatılmasını istiyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sorunlarınızı seslendireceğim" diyerek vatandaşa destek verdi.

'Millet İttifakı'nı sağlam tutma' sözü

Bir büfe işletmecisinin "Sıkıntılar çok. Cezalar çok. Umudumuz sizlerde. Millet İttifakı'nı sağlam tutun. Bazı soru işaretleri var" demesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sağlam tutacağız merak etmeyin. Ben de Meral Hanım da Temel Bey de Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Bey de çalışacak. Hep beraber çalışacağız. O soru işaretini yaratıyorlar, ama hiç bakmayın ona" yanıtını verdi.

"CİMER'den ses gelmez, CHP'den gelecek"

Mahkum olup cezaevinden çıkan bir vatandaş da mahkumların kamuya işçi olarak alınması sürecinin işletilmesini isteyerek, "Topluma kazandırılmak istiyorum sayın başkanım. CİMER'e yazdım" dedi. Kılıçdaroğlu ise vatandaşa şu cevabı verdi:

"Mahkum olup cezasını çektikten sonra hapishaneden çıkan vatandaşlar için devletin öngördüğü bir kontenjan var. Atamaların o kontenjan çerçevesinde yapılması lazım. Fakat o yapılmıyor. CİMER'e yazarsan orada bir duvar var. O duvardan ses gelmez. Ama CHP'den ses gelecek."

Manav tezgahı açan bir vatandaş ise "Fiyatlar çok kötü. 1,5 liraya çalışıyoruz. Emekli olmazsak geçinemeyiz" dedi.

"Vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim"

Okul servisi işletenlerin sorunlarını da dinleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün servisçilerin sorunları var. Çözülmesi lazım. Eğer çözülemiyorsa katkı verilmesi lazım. Ayda bin lira ile geçinilmez. Bütün Türkiye'de bunu dillendireceğiz. Umarım sağır kulakların hepsi duyar. Beraber çözeceğiz. Yarın sandık gelecek 'Bunlar çözemediler, şu CHP'ye bir oy verelim çözecek mi çözmeyecek mi?' diyeceksiniz. Vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim.

Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim. Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım. Herkes birbiri ile kavga eder hale geldi. Birbirinin gözünü oyacak neredeyse. Böyle siyaset mi olur ya? Kardeşi kardeşe düşman ediyorsunuz. Milleti aç bırakıyorsunuz. İki yıldır çalışmıyor, ayda bin lira. Ya bin liraya nasıl geçinecek bu insan, çoluk çocuğu var. Bir de sizden sosyal güvenlik primi isterler, vergi isterler. İnsaf ya insaf. Düzelteceğiz merak etmeyin ama desteğinizle."