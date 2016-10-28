Kılıçdaroğlu: Türkiye bir iç savaşın içinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir iç savaş halinde olduğu" görüşünü savunarak, "Türkiye'nin geleceğini önemseyen herkes oturup düşünmeli. Halk iç savaştan mı yoksa barıştan mı yana? Şimdi başkanlık sistemi, niçin, muhalefet olmasın. Dünyada böyle bir sistem yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kripto mesajlaşma uygulaması olduğu söylenen ByLock tartışmalarına ilişkin olarak, "İktidar, kendi içlerindeki ByLock'çuları temizlemek için seçime gitmek istiyor. Bizim partimizin içinde de kullandığını söyledikleri 1 isim ilettiler. Araştırdık, böyle bir şey çıkmadı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sorunu olmadıklarını vurgulayarak başkanlık sistemi konusunda eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi ateşe atmak istiyorlarsa, siyaseten de bölünme noktasına taşımak istiyorlarsa 'evet' oyu verebilirler. Türkiye'nin bölünmesi söz konusu olabilir. Siyasal yapı tamamen değişecek. Sorun Türkiye'nin bekaası sorunudur" dedi.

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na da katılmayacağını açıkladı.

Habertürk TV'de Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Bir ülkenin sistemini o ülkenin kültürü, tarihi belirler. Türkiye'de gerçek anlamda sağlıklı işleyen bir demokrasi istiyorsak, o zaman sorun kalmaz. ABD'nin yaşadığı tarihsel koşulları içerisinde başkanlık sistemi var. Başkan en zayıf halkadır. Almanya'da da eyaletler var. Parlamenter sistem içinde gayet güzel gidiyor. Diğer ülkelerde de tek adam rejimine dayalı sistemler. Biz parlamenter sistemi kurduk, ne şikayetimiz var? 'Bununla istediğimiz tarzda yasaları çıkaramıyoruz.' 'Yasama, yargı benim için ayakbağıdır diyor' Cumhurbaşkanı. Yani güçlerin ayrılığı değil, güçlerin birleşmesi. Sağlıklı işleyen demokrasilerde güçler ayrılığı vardır. Bütün yetkiler bende olsun dersen, biz buna karşıyız. Binali Yıldırım neden başkanlık istediğini bir anlatsın.

"Seçim barajı yüzde 1'e düşürülmeli"

12 Eylül döneminde çıkan yasaları tam demokrasi bağlamında ele alıp düzenlememiz gerekiyor. Yüzde 10 seçim barajı var, dünyada örneği yok. Asker yüzde 10 seçim barajını HDP Meclis'e girmesin diye yaptı. Şimdi HDP giriyor. Ama diğer partiler giremiyor. Milli irade diyorsanız, buna izin vermeniz gerekiyor. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı parlamentoya gelsin. Parlamenter sisteme darbe vuran birinci nokta budur. İkincisi darbe döneminde çıkan yasalar. Sayın Davutoğlu beni ziyaret ettiğinde şu örneği verdim: 'Basın hürdür.' Basın şimdi hür mü? Anayasa böyle diyor da basın üzerindeki baskı nereden kaynaklanıyor, 12 Eylül döneminde çıkan yasalardan kaynaklanıyor.

"Önseçim şartı getirilmeli"

TBMM Başkanı'na bir mektup yazdık. Biz kendi görüşlerimizi aktardım. Anayasa değişikliği evet ve Türkiye'nin tam demokrasiye ihtiyacı vardır, diye. Lider sultasının kalkmadığı bir yerde parlamento, milletvekilleri özgür iradelerini kullanamıyorlar. Milletvekillerinin özgür iradelerini yerine getirmesi için önseçim getirilmeli. Türkiye'deki bütün STK'ları davet ettik, Ankara'da güçlü bir parlamenter sistem için neler yapılmalıdır diye 16 maddede anlattık. Bizim kadar açık ve net bu konuya yaklaşan ikinci bir parti yok.

Sayın Bahçeli, güçlü bir parlamenter sistem için ne öngörüyor? Bugün yapılan hükümet açıklaması var, parlamentoya gelecek maddeler 60 ila 100 arasında olacakmış. Nedir bunlar? Bu siyasi irade ve halkı kandırmaya yönelik adımdır. Bunları hükümet hazırlamıyor, Saray'da hazırlanıyor. Bir hükümetin iradesi olmazsa olmaz. Sayın Bahçeli 'Fiili bir durum var' diyor. Fiili durum nedir, şu an başkanlık sistemini yaşıyoruz demektir. Bu durum hangi sorunu çözdü? Tam tersine Türkiye sorunlar yumağının içine itildi. Sorumsuzluğu anayasa ile güvence altına alınmış bir kişi, başbakanın görevlerini kullanıyorsa, o başbakan nasıl oturabiliyor o koltukta? Demokrasiyi sindiremeyenler kendilerine özel rejim istiyorlar.

"Bizim Erdoğan'la bir sorunumuz yok"

Bizim Erdoğan'la bir sorunumuz yok. Halkın oylarıyla seçilmiştir, tarafsızlığını bozmadığı sürece eleştiri almamıştır. Tarafsızlığını bozunca eleştirdik. Sen Anayasa'da yemin ettin. Ettiği yemine sadık kalmaması son derece tehlikeli bir durumdur. Hukuka örnek olması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bizim muhatabımız Sayın Başbakan. Bizim muhatabımız Başbakan'dır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu esastır. O makam sadece bir partiyi temsil etmiyor.

Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, başkanlık sistemi tartışmaları ötelenmişken, bunun tekrar getirilmesini anlamış değilim. Önümüzdeki süreç için de Sayın Bahçeli daha ayrıntılı bilgi verebilir. Sayın Bahçeli'nin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Şu aşamada Bahçeli ile görüşmemiz olmayacak.

Türkiye'yi ateşe atmak istiyorlarsa, siyaseten de bölünme noktasına taşımak istiyorlarsa "evet" oyu verebilirler. Türkiye'nin bölünmesi söz konusu olabilir. Siyasal yapı tamamen değişecek. Sorun Türkiye'nin bekaası sorunudur. Sayın Bahçeli de Türkiye'nin bekaasını benim kadar savunuyordur. Yarın bir kişi başkan olup, 'Bu bölgeyi size veriyorum' dese ne olacak? Biz Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim rejim sorunumuz yok.

"Referanduma gidilirse..."

Halk bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, geleceğini düşünmez mi? Türkiye'nin geleceğini önemseyen herkes oturup düşünmeli. Halk iç savaştan mı yoksa barıştan mı yana? Şimdi başkanlık sistemi, niçin, muhalefet olmasın. Dünyada böyle bir sistem yoktur.

Biz her koşulda seçime hazırız. Tek başına iktidarken niçin seçime gidiyorsun? İçlerindeki Bylockçuları elemek için. Haziran'dan sonra bir koalisyon ortamı çıkmıştı, o dönemi anlarım. Şimdi, tek başına iktidarlar ve 'Biz Türkiye'yi yönetemiyoruz' diyorlar. 550 milletvekili çıkarsalar bile Türkiye'yi yönetemezler. Çünkü yönetme erkini kaybetmişlerdir. Kendi içlerinde de ciddi sorunlar var. FETÖ'cü olan, olmayan var. Bir Cumhurbaşkanı milletin yarısına nasıl hain der. Bir Cumhurbaşkanı konuşurken kelimeleri dikkatle seçer.

"Bu süreçte kolektif suç yaratıldı"

Darbe ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilere yönelik yaptırımları mağduriyet kabul ederiz. Mağdur sayısı 1 milyonu aşkın. Bir KHK çıkarıyorsunuz, 10 binlerce kamu görevlisinin işine son veriyorsunuz. Şüphe üzerine hukuk oluşturulmaz. İdare suçluyu belirlemez, hukuk karar verir. Bu süreçte kolektif suç yaratıldı. Bir kişi suçluysa, bütün aileyi suçluyorsunuz. Suratli bir şekilde bu Meclis'i kim bombaladıysa, Akıncı Üssü'nde kim talimat verdiyse yakalayın, yargılayın ve bu işi bitirin. Er ve erbaşlar ne yaptı, emre uydular. Öğrenciyi, eri, erbaşı hapse atıyorsunuz. Hapse atacağın adam o talimatı veren adam. Bu ayrımı bilmiyorsanız siz devleti kinle, öfkeyle yönetiyorsunuz demektir.

17-25'te FETÖ'nün elinde silah mı vardı? Niye 17-25? Rıza Sarraf, ayakkabı kutularında paralar, bakan çocuklarının evlerinde para kasaları, 700 bin liralık kol saati vardı. Kendi yolsuzluklarını örtme çabası içindeler. Hilmi Özkök açıklama yaptı, 'Biz hükümeti uyardık' diye. Devlet uyarıyor, raporları var, 'Yapmayın' diyor. Hiçbir önlem alınmıyor, tam tersi yapılıyor. Fatura ere, erbaşa, hakime, savcıya, akademisyene çıkıyor. Barış bildirisini imzalayanlar niye üniversiteden atıldı bunların FETÖ ile ne ilgisi var? Merkez Bankası'nın bastığı paranın üstüne Türkçe Olimpiyatları'nı çıkaran da sizsiniz. Paralel sözcüğü doğrudur. Biri Fethullah Gülen, diğeri Erdoğan.

"ByLock kullanan vekiller"

Kesinlikle var. Bunlar uçaklarla Pensilvanya'ya hacca gider gibi gitmiyor muydu? Onlar konuşuyordu. Bylock kullananların çözülen isimleri seçilerek söyleniyor. Kontrollü. Savcılığa bu kişilerin isimleri bildirilmiyor. Programı bağımsız bir kuruluş incelesin. CHP içinde 1 kişi için söylendi, araştırıldı çıkmadı.

Adil Öksüz'ü arama çalışmaları

Adil Öksüz sıradan bir insan değil. Öksüz'ün gözaltı sırasında kelepçelenmediğini öğrendim. Öksüz yakalandığında Akıncılar Üssü'ndeymiş. Bir pilotun açıklaması, 'Biz talimatı Adil Öksüz'den alıyoruz' diyor. 'Arsa almaya geldik' diyen iki kişi tutuklanıyor. Ama Adil Öksüz'ün dosyaları boşaltılıyor ve serbest bırakılıyor. MİT 'Bizim elemanımız değil' diye açıklama yapıyor zaten açıklamaz. Adil Öksüz giderken GPS cihazının götürmesin izin verildi. Bu cihazı Türkiye'ye kim ithal etmiştir? Oradaki herkesi tutukluyorsun ama Adil Öksüz'ü serbest bırakıyorsun.

Türkiye bilinerek ve bilinçli bir şekilde darbe ortamına hazırlanmıştır. Mehmet Dişli TSK'da görevini tamamlamadan Genelkurmay Merkez'e getirilmiştir, siyasi iradeyle. Sonra terfi eder ve kıtaya gitmesi lazım, sırf karargahta kalsın diye o dairede tutulur. Mehmet Dişli'yi Genelkurmay karargahında tutan irade, darbeye ortam hazırlayan siyasi iradedir. Darbe yargılamalarının televizyondan canlı verilmesi lazım. Mağdurlar var, mağdurları sonuna kadar savunacağım.

Gülen'in iadesi

İade edilmesi lazım. 180'e yakın dosya gönderilmiş. Bu kadar dosya göndermek 'İade etmeyin' anlamına gelir. Darbe ile ilgili dosyalarını alır iadesini istersin. Çünkü o kadar dosyanın önce tercüme edilmesi lazım vs. uzun bir süreç. ABD bir de hukuk devleti. Türkiye'de bir hakime telefon açarsanız karar verir. Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok. Gülen bir defa kendi iradesiyle Türkiye'ye gelmesi lazım. Suçsuz olduğuna inanıyorsa 'Gelin beni yargılayın' der.

Dış politika eleştirisi

Dış politikada Türkiye Cumhuriyeti tarihin en ağır yenilgisini almış bir ülkedir. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak mecburiyetindedir. Biz oraya girerken halkı nedenlerle giriyoruz. Niye Kandil'i yok edemiyorsunuz? Terörse terör, tehditse tehdit. Kandil'i yok etmek için parlamenter sistem mi engeldi?

1 Mart tezkeresine döneceksek tartışılacak çok şey var. Mardin'e kadar giden askerler TBMM'den karar çıkmadan gitti. Kim izin verdi buna? Tezkere parlamentonun özgür iradesiyle aldığı karardır.

KIŞANAK VE ANLI'NIN GÖZALTINA ALINMASI: Bir seçimle gelenin seçimle gitmesi demokasi kuralıdır. Seçimle gelenler hukukle verilen görevi yapmaları gerekir.

29 EKİM KUTLAMALARI: Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği resepsiyona katılacağım.

TÜZÜK KURULTAYI: Bu bizim içişimiz, seyircisiz yapacağız. Delegeler seçimli olsun derlerse seçimli de yaparız. Tarih belirlemedik.