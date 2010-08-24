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Kılıçdaroğlu 'türban raporu' istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yetkililerine 'türban raporu'hazırlanması talimatını verdi.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra “türban” konusundaki söylemleri nedeniyle eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu, “türban raporu” hazırlanması talimatı verdi. Çalışmayı CHP PM üyesi ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Sencer Ayata’nın yürüttüğü öğrenildi.


Ayata, “Uzlaşmaya dayalı, hiçbir kesimi rahatsız etmeden, hiçbir kesimin de zafere ulaştıgını düşündürtmeden uzlaşma mümkün mu bunun yanıtını arıyoruz” dedi.

Ayata, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’de özellikle bazı konuların analiz etmeden uzak tartışmalar olduğunu belirterek, türban konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını vurguladı. “Türban” konusuna çok taraflı bakmak istediklerini kaydeden Ayata, bu çerçevede yapılanları şöyle özetledi:

“Bu çalışma uzun süredir devam eden ama araya referandum çalışmalarının girmesi nedeniyle durakladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin türban konusunda verdiği karar incelendi. Yine Türkiye’de türbana ilişkin kararlar.. Referandum süreci nedeniyle ertelendi. Ancak hedefimizde din adamları ile bir toplantı yapmak da var. Din adamlarının türban konusundaki görüşlerine de başvurmak istiyoruz. Uzlaşmaya dayalı, hiçbir kesimi rahatsız etmeden, hiçbir kesimin de zafere ulaştıgını düşündürtmeden uzlaşma mümkün mu bunun yanıtını arıyoruz.”

Ayata, çalışmanın uzun soluklu bir çalışma olduğunu ve referandum sürecinin ardından hız verileceğini belirterek, “Türban konusu her yönden inceleyip, analiz edeceğiz daha sonra MYK’ya sunacağız” dedi.


Sencer Ayata raporu hazırlıyor

CHP’nin türban raporunu hazırlayan Sencer Ayata, eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı Prof. Ayşe Güneş Ayata’nın eşi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Ayata, CHP’nin 2010 yılındaki 33. Olağan Kongresi’nde en yüksek ikinci oyu olarak Parti Meclisi’ne seçildi.

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