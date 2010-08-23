Kılıçdaroğlu: 'TSK'da AKP'ye yakın gruplar var'

T24-

HABERTÜRK TV'de Ankara Temsilcisi Ünsal Ünlü ve Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Soru: Kamuoyunda 'TSK ne derse CHP destek veriyor' gibi bir algı var. Bu değişecek mi?



Cevap: Öyle bir algıya ben katılmıyorum. O tamamen hayal ürünüdür. Bu bir kurumdur, Anayasa Mahkemesi, YÖK, BDDK gibi bir kurumdur. Bu kurumun siyasallaşmaması lazım, teamülleri vardır, yasalar çerçevesinde gelişir. Belli bir hiyerarşi vardır. Orduyu ayakta tutan bu hiyerarşik yapıdır. Aynı yapıyı bakanlıklarda da görürsünüz. Devleti devlet yapan bu kurumlardır.

Ordu doğruyu da söyleyebilir yanlışı da söyleyebilir. Büyükanıt'a üstün hizmet madalyası verildi diye hükümeti eleştiren de benim. Her genelkurmay başkanı hükümete muhtıra mı verdi? Muhtıra veren bir genelkurmay başkanına hükümet üstün hizmet madalyası vermez. Bakanlar kurulu kararıyla veriliyor, siz muhtıra verin ben madalya vereyim. Aziz Nesin'in bile aklına gelmezdi. Kalkıp vatandaştan oy istiyorsunuz, erken seçime gidiyorsunuz, darbe olacaktı diyorsunuz. Sonra üstün hizmet madalayası veriyorsunuz. Görevini yaptın, beni mağdur durumuna soktun ben de oyumu aldım, al sana madalya diye.

Hangi askerle nerede, hangi sıkı ilişkiyi kurmuşuz biz, böyle birşey yok. Bir kez Genelkurmay Başkanı ile birlikte özel uçakla sınıra gittik ve karakolları gezdik, geldik bu kadar. Askerle ilişkimiz budur Hangi takvimde uçacağımıza ilişkin görüşleri de arkadaşlar yaptılar.

Aksine ben AKP'nin orduyla çok sıkı ilişkileri olduğuna inanıyorum. Ordu içerisinde AKP'ye yakın gruplar var. Özel bilgiler geliyor ordudan, ona göre orduda birşeyler yapılıyor. AKP çok iyi kullanıyor bu unsurları. Yargıda da var, YAŞ öcesi neler yapıldı hep beraber bilmiyor muyuz?

Soru: YAŞ'ta yaşanan krizle ilgili neler söylemek istersiniz?



Cevap: Türkiye'de yargı kullanılarak ordu dizayn ediliyor diye söyledim. Olayın ayrıntılarını bilmiyorum, perdenin gerisinde neler oldu? Bazı bilgilerimiz var ama kamuoyuyla paylaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.