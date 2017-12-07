T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Trump’ın açıklaması Ortadoğu’ya atılan bir bombadır

"Ortadoğu’da kanın, gözyaşının akmaması için sorunu çözmek varken neden sorunun ortasına bomba atıyorsunuz?

07 Aralık 2017 20:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirerek, "Trump’ın dün yaptığı açıklama Ortadoğu’ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır." dedi.

 

"Barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır"

 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da basın mensuplarına konuşan Kılıçdaroğlu, İsrail-Filistin sorununun barış süreci içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ortadoğu’da kanın, gözyaşının akmaması için sorunu çözmek varken neden sorunun ortasına ayrı bir bomba atıyorsunuz? Neden sorunu büyütüyorsunuz? Trump Amerika’daki sıkışmışlığını bu yöntemle gidermeye çalışıyor. Ama bu, Ortadoğu’da daha çok kanın akmasına yol açan bir yöntem." diye konuştu.

Ortadoğu'da barış konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve gerek BM gerek İslam dünyasındaki gayretler ile her ihtimale karşı bazı adımlar atıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Trump’ın dün yaptığı açıklama Ortadoğu’ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında yatmaktadır"

 

Herkesin dikkatle ve sakin bir şekilde durumu değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"İslam dünyasının da İsrail’in de bu konuyu geleceği düşünerek değerlendirmesi gerek. İki devletli bir çözüm, evet. Hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Filistin’in bağımsızlığı, toprak varlığı herkes tarafından kabul edilmelidir. İki devletli çözüm konusunda herkes elinden gelen çabayı göstermelidir. Filistin sorunu herkesten önce bizim sorunumuzdur. Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında yatmaktadır. Ve biz Filistin sorununa büyük ama çok büyük önem veriyoruz."

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluCHPKudüsDonald Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24