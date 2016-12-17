Kılıçdaroğlu: Toplumu birbirine düşman etmek istiyorlar; hiç kimse terörün ekmeğine yağ sürmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de düzenlenen terör saldırısı sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık ve karışıklık yaratmak isterler. Toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli. Hepimiz onurlu bir davranış sergilemek zorundayız" diye konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Teröre boyun eğmezsek hep birlikte bu olayı aşarız. Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık ve karışıklık yaratmak isterler.

"Toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli. Hepimiz onurlu bir davranış sergilemek zorundayız. Daha önce de söyledim. Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır.

"Her eylem millete karşı yapılmıştır. Toplum olarak millet olarak vatandaşlar olarak hep birlikte teröre karşı mücadele edeceğiz. Şehitlerimiz var biz ne dersek diyelim ateş düştüğü yeri yakıyor. Ağır yaralılarımız var. İnşallah bu son olur ve Türkiye bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya gelmez.