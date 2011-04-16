Kılıçdaroğlu: Toplu iğne ucu kadar ahlakları varsa istifa etsinler!

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, ÖSYM yöneticilerini ''Bu kişilerin toplu iğne ucu kadar ahlak kavramından nasipleri varsa görevlerini süratle bırakmalılar'' sözleriyle istifaya davet etti.







Üniversite adayları YGS'deki şifre iddialarını sokaklarda protesto ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi.



CHP lideri, ÖSYM yöneticilerini sert sözlerle istifaya davet etti: Bakın daha önce sınav soruları çalındı diye, bir kişi istifa etti. Etik kurallara uyduğu için. Şimdi düşünün sınav yapıyorsunuz, önce, ’Bir şey yok’ diyorsunuz, arkasından, bunu başkasına yüklüyorsunuz, arkasından, ’Şifre vardı, ama kusura bakmayın’, diyorsunuz. Bir de özrünüz kabahatinizden büyük, ’Karamsar ortam yaratanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız’ diyorsunuz. Bu kişilerin toplu iğne ucu kadar ahlak kavramından nasipleri varsa, o görevlerini süratle bırakmaları gerekir. Ne işleri var onların orada? Sınav sorularını bile hazırlayamayan, cumhurbaşkanını, başbakanı yanıltan, kamuoyunu yanıltan, çıkıp bir de en sonunda itiraf eden kişilerin aynı görevde bulunmaları ahlaki değil."



Bu kişilerin akademik kariyerlerinin de tartışılabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bir kişi önemli bir akademik unvan almışsa, almış olduğu bu unvanın hakkını vermeli. Akademik unvanın özünde ahlak yatar. Ahlakın gereğini yapsınlar, görevlerinden ayrılsınlar. 1 milyon 700 bin kişiden de adam gibi özür dilesinler" diye konuştu.





