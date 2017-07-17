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Kılıçdaroğlu, Times'a konuştu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

"Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar"

17 Temmuz 2017 13:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Times gazetesi muhabiri Hannah Lucinda Smith'e verdiği söyleşide bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi demokrasiye geri döndürme" sözü verdi. 

Sputnik'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve CHP için "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklamasını yapmıştı. "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

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