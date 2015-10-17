CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörü bitirecek parti CHP'dir. Birliği bütünlüğü sağlayacak parti CHP'dir. Size sorabilirler. 'Neden terörü bitirecek olan parti CHP'dir' diye. Çünkü milletin bütünlüğünden, vatanın bölünmezliğinden en büyük güvenceyi verecek olan parti CHP'dir. Çünkü CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Adana’dan karayoluyla Ceyhan’a geçti. Parti otobüsüyle vatandaşları selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü Bulvarı kavşağında düzenlenen mitingde, bereketli topraklarda bulunduklarını ancak bu topraklarda vatandaşın alın terinin karşılığını alamadığını belirtti. Bu seçimlerin sıradan ve diğer seçimler gibi olmadığını, sandığa giden tüm vatandaşların düşünmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "13 yıldır

iktidardalar. 1, 2, 5, 10 yıl değil. 13 yıldır tek başlarına yönetiyorlar ülkeyi. Ülkeyi hangi hale getirdiklerini gördünüz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede huzur olması, işsizlik, taşeron işçilik, terör olmaması ve anaların ağlamaması için bir tek yolun sandığa giderek CHP'ye oy vermek olduğunu vurguladı.

"Yetkiyi halktan isterim"

7 Haziran seçimlerinden sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümeti kuramadığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "İradesini saraya ipotek etmiş birisi zaten hükümet kuramaz. İradesini başka bir iradeye ipotek etmiş bir kişi ülkeyi de yönetemez. Normalde anayasaya, teamüllere göre yetkinin bize verilmesi gerekiyordu ama vermediler. Sanıyorlardı ki biz ağlayacağız, sızlayacağız. Ben yetkiyi saraydan değil, ben yetkiyi halktan isterim" dedi.

Dolar arttı vaat arttı

Türkiye'de çiftçinin dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sana mazotu 7 Haziranda diyordum ki 1,5 liradan vereceğim. Ama bunların iktidarında doları tut tutabilirsen. Yükseldi. Şimdi sözüm söz 1 lira 80 kuruştan vereceğim" vaadinde bulundu.

"Gençleri olağan şüpheli görüyorlar"

Gençlerin eğitimlerinin ardından işsizlik denilen bir belayla yan yana, karşı karşıya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben söz veriyorum. İşsizliği de bitireceğiz inşallah. Üreten Türkiye, herkesin ürettiği, kazandığı bir Türkiye olacak. Gençlere yasak getiriyorlar. Meydanlarda yasak, internette yasak, düşünceyi açıklarken yasak, çünkü onlar gençleri olağan şüpheli olarak görüyorlar. Gençlere sözüm var. Olağan şüpheli değil, bu ülkenin umudu olarak sizi görüyorum."

Ülkeye birliği bütünlüğü huzuru, istikrarı kendilerinin getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin ülkeyi hangi hale getirdiği belli. MHP, her şeye hayır diyor. HDP denklemin dışında. Geriye bir parti kalıyor o da CHP. O da halkın partisi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Terörü bitirecek parti CHP'dir. Birliği bütünlüğü sağlayacak parti CHP'dir. Size sorabilirler. 'Neden terörü

bitirecek olan parti CHP'dir' diye. Çünkü milletin bütünlüğünden, vatanın bölünmezliğinden en büyük güvenceyi verecek olan parti CHP'dir. Çünkü CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir."

"Siyasetçi köşeyi dönmeyecek"

Kılıçdaroğlu, partililerden sandığa gitmelerini ve önceki seçimde sandığa gitmemiş veya CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı sandığa gitmeye ve CHP'ye oy vermeye ikna etmelerini istedi.

Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil halka hizmet etmek olarak gördüğünü, hizmet etmek için yola çıktığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlar köşeyi döndüler. Halk yoksullaştı. CHP iktidarında hiçbir siyasetçi köşeyi dönmeyecek. Halk zenginleşecek. Her yerde söyleyebilirsiniz. Davutoğlu, saray için çalışır. Kılıçdaroğlu, halk için çalışır. Halk için çalışacağız" dedi.

Mitingin ardından, Ceyhanspor forması hediye edilen Kılıçdaroğlu, güvercin uçurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir kahveye kısa süre uğrayarak, vatandaşlarla selamlaştı.