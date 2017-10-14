Kılıçdaroğlu: Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmeliyiz

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 54'üncü Ulusal, 28'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri törenlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP İstanbul Milletvekili Dursun çiçek, İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard, Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada 1 asır önce konulan emperyal projenin yıllar sonra uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Kurtuşmuş, insanların mezhep ayrılıklarıyla birbirine kırdırılmaya çalışıldığını anlatırken, şöyle konuştu:

"Burada canlar hepimize büyük görev düşüyor. İrfan medeniyetini yeniden diriltmek durumundayız. Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmek durumundayız. Eğer insanları dinde kardeş olarak bilirseniz bu Sünnidir, bu Alevidir diye ayırmazsınız. Böyle görürseniz dünyada barışı kardeşliği ortaya koyarsanız. İşte bu Anadolu toprakları Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaşi Veli'ye kadar her yeri esenlik haline getirmiştir. Din ve mezhepleri farklı olsa da aynı mahalleyi paylaşan toplumun milletiyiz. Zulüm kolay, adalet zordur. Haksızlık kolay, hakkı yememek zordur. Bizim yolumuz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Bu vesileyle aranızda olmakan büyük bir memnuniyet duydum. Cenabı Allah bizleri inşallah Hz. Ali, Hz. Hüseyin ile cennette inşallah buluştursun. Diğer bir konu da inşallah Hacıbektaş'ın daha uluslararası etkinliklere katılması gerekir. Bütün Hacı Bektaş Veli erenlerini buraya çağıralım. Bununla ilgili bizler de inşallah üzerimize düşen görevi yaparız. Bu etkinlikleri inşallah daha güzel hale getiririz."

Anma etkinliklerinde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Numan Kurtulmuş'a sözleri için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var" dedi.

"Anadolu'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır"

Hacı Bektaş Veli'nin 13'üncü Yüzyıl'da yaşamış büyük bir düşünür ve Anadolu ereni olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hacı Bektaş Veli, Anadolu coğrafyasının önemli erenlerindendir. Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi'nin insan yolunda toprak olma anlayışını benimsemiştir. Hacı Bektaş sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır. Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, dünyanın dört bir yanına yayılmakla kalmamış, dünyanın her tarafına gitmiştir. Balkanlar'da da Müslümanlığın yayılmasına vesile olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Osmanlı'da Yeniçeri ocağının piri sayılmıştır. Hacı Bektaş Veli helal kazanç konusunda fikirlerde bulunurken, tembelliğe, haksız kazanca karşı da tepkisini koymuştur. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran çağdaş Türkiye'nin uygarlık birikimine katkı koymuş ve anmayı hak etmiştir."