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Kılıçdaroğlu reytinglerde Erdoğan'ı geçti

Erdoğan'ın izlenme oranı 3.43 olurken Kılıçdaroğlu'nun 4.06 ile 5.54 arasında değişti

18 Eylül 2015 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, önceki gece farklı kanallarda canlı yayın konuğu oldu. Erdoğan'ın izlenme oranı 3.43 olurken CHP liderininki 4.06 ile 5.54 arasında değişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , önceki gece aynı saatlerde farklı kanallarda canlı yayın konuğu oldu. 

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı program Erdoğan'ın katıldığı programdan daha fazla izlendi.

TRT 1’de yayımlanan “Cumhurbaşkanı Özel Yayın” adlı program totalde 3.43, AB grubu izleyicide 5.59, ABC grubunda ise 5.13 izlenme oranına ulaştı.

Kılıçdaroğlu ise CNN Türk’te yayımlanan “Tarafsız Bölge” programına konuk oldu. Yayın süresince Kılıçdaroğlu’nun izlenme oranı 4.06 ile 5.54 arasında değişti.

AB grubunda bu oran 9.27’ye kadar ulaşırken, ABC grubunda ise 3.12 ile 7.30 arasında gidip geldi. Önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 17.00 sıralarında NTV’de canlı yayın konuğu olmuştu.

NTV, Davutoğlu özel yayınının tekrarını gece 23.11’de ekrana getirdi. Bu program da Kılıçdaroğlu yayını ile yaklaşık 15 dakika yarıştı. 23.00-23.30 arasında NTV’nin izlenme oranı totalde 0.38 ile 0.52 arasında değişirken, CNN Türk 5.23 ile 6.24 arasında izlenme oranına ulaştı.

 

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