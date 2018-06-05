Kılıçdaroğlu: Telefonlarımız dinleniyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor. Bu dinlemeler bir kişiye akıyor" dedi. CHP lideri, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da telefonunun dinlendiğini söyledi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Çanakkale dönüşünde uçakta gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

"Bugün telefonda konuşurken bile insanlar bir endişeye kapılıyorsa bu ülkede demokrasi yok demektir. Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor zaten. Bu dinlemeler bir kişiye bilgi olarak akıyor. Hatta Erdoğan bir ara, benim için ‘Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz’ demişti. Türkiye bir istihbarat devleti oldu. İstihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet oldu. Biz düşman değiliz ki bizi dinliyorsun sen. Bu özel bir hastalık aslında. Devleti yönetememe hastalığı ve kendi geleceğinden endişe duyma hastalığı. Temel Bey (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ) açıkladı. Filistin dolayısıyla miting yapacaklardı. Telefonları dinlemişler, yurtdışına hemen haber veriyorlar; ‘Efendim miting yapacak muhalefet’ diye. Oradan (Londra) açıklama yaptı ‘Şu tarihte miting yapıyoruz’ diye. Düşünebiliyor musunuz?"