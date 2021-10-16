Kılıçdaroğlu "teklifimiz hazır" demişti; AKP muhtarlar için harekete geçti, yeni kanun teklifi yolda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarların sorun ve çözüm yollarını içeren kanun teklifini hazırladıklarını açıklamasından bir gün sonra muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara özlük haklarını iyileştirecek yeni bir kanunun sözünü verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Ekim Çarşamba günü Ankara'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda muhtarlara seslenirken, muhtarların sorun ve çözüm yollarını içeren kanun teklifini hazırladıklarını ve son aşamaya geldiklerini açıklamıştı. Bu toplantıdan bir gün sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir toplantı organize edildi.

Soylu: Yeni kanun teklifi hazırlıyoruz

Edinilen bilgiye göre Soylu, Ankara'da gerçekleştirilen "Altındağ Muhtarlar Toplantısı"nda muhtarların sorunlarını dinlerken, özlük hakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Muhtarların şikayetçi olduğu sorunların çözülebilmesi için yeni bir kanun teklifi hazırladıklarını ifade eden Soylu, kısa sürede kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağını ifade etti. Muhtarların önerilerini de dinleyen Soylu, Altındağ'daki mülteci sorununun çözümüne yönelik yapılan çalışmaları da anlattı.

CHP'li yetkili: İktidar bizi takip ediyor

Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'nun muhtarlara seslenmesinden hemen bir gün sonra muhtarlarla toplantı planlamasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan CHP'li bir yetkili, "İktidar artık bizi takip ediyor. Genel Başkanımız uzun süredir 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söylüyordu. Sonunda Erdoğan, ‘Ben 3600 ek göstergeyi vereceğim' dedi. Muhtarlarla ilgili yapılan toplantıyı ve bu toplantıda Bakan Soylu tarafından verilen sözleri de bu kapsamda değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP, muhtarlara yeni hakları savunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir muhtarların sorunu dile getiriyor yapılması gerekenleri sıralıyordu. CHP'nin muhtarlarla ilgili son aşamaya gelen kanun teklifinde muhtarlara yeni hakların verilmesi öngörülüyor. Her muhtara bir personel verilmesi planlanırken muhtarlıkların bir bütçe ile idare edilmesine yönelik düzenleme de getiriliyor. CHP tarafından, muhtarların belediye meclislerinde mahalleleriyle ilgili konularda söz ve karar hakkının bulunması gerektiği de savunuluyor. Öte yandan CHP'nin kanun teklifine göre Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması da öngörülürken muhtarlara ödenek değil maaş verilmesi planlanıyor.