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Kılıçdaroğlu Taylan Özgür'ü andı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 1969'da İstanbul Beyazıt meydanında vurulan ve 42 yıldan beri katilleri bulunmayan...

23 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 1969'da İstanbul Beyazıt meydanında vurulan ve 42 yıldan beri katilleri bulunmayan 1968 kuşağının devrimci gençlik önderlerinden Taylan Özgür'ü andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabı üzerinden gönderdiği mesajda “Ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde öncü olduğu için öldürülen Taylan Özgür’ü sevgiyle anıyoruz. 42 yıldır katilleri bulunamadı” dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet’in şu dizelerini de takipçileriyle paylaştı:

“Bu bir türkü: toprak çanaklarda/güneşi içenlerin türküsü. Akın var/güneşe akın! Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın!”


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