Kılıçdaroğlu: Tatbikat yapacak komutan yok

T24

'Tatbikatı yapacak komutanları yok herhalde'

'Biz önce iktidar olmak istiyoruz'

Kılıçdaroğlu, NTV'deki ''Liderler NTV'de'' programına katılarak, soruları yanıtladı. CHP'nin demokrasi raporuna ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, yargılanmanın önünde engel olmaması gerektiğini, aksi halde ayrıcalık tanınmış olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, herkesin hukukun üstünlüğü kuralı içinde yargılanabilmesi, yargılamanın da saydam ve hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.''Asker-sivil ilişkileri konusunda CHP'nin geçmişten farklı durduğu yer neresidir'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Bütün askeri darbelerde mağdur olan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Hepsinde. CHP'nin iktidara en yakın olduğu dönemde darbeler olmuştur ve bizim bazen genel başkanlarımız, zaman zaman dönemin milletvekillerimiz, bakanlarımız tutuklandı, hapse atıldı, faturalar ödendi, gençlerimiz işkence gördü ama ne hikmetse şöyle bir algı kamuoyunda var; 'CHP orduyla beraber hareket ediyor.' Hayır, öyle bir şey yok'' yanıtını verdi.Tutuklama sürelerinin uzun olduğu yönünde eleştiride de bulunan Kılıçdaroğlu, ücretsiz eğitim isteyen iki üniversite öğrencisinin 14 aydır tutuklu olduğunu söyledi.''İki tatbikatın iptal edilmesinin askerin tepkisi olup olmadığının'' sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:''Tatbikatı yapacak komutanları yok herhalde. Eğer tatbikat geleneksel olarak yapılıyorsa bunun yapılması lazım. Buna tepki gösterilmemesi lazımdı. Çünkü asker her zaman savaşa hazır olmalıdır ama tatbikatı yapacak komutanlar yoksa, komutanlar içerideyse, emir komuta zincirinde ciddi aksaklıklar varsa o tatbikatı yapamazsınız o zaman. Sayın Erdoğan'a soruyorlar, 'tatbikat bu gerekçeyle mi iptal edildi?', 'onu Genelkurmay'a sorun' diyor. Allah aşkına Sayın Erdoğan, bu ülkenin başbakanı değil mi? Genelkurmay sanki başka bir ülke. Bir ülkenin başbakanı hem çıkacak diyecek ki, 'askerler konuşmasın' hem diyecek ki, 'onu Genelkurmay'a sorun.' Sen niye bu tatbikatı yapmadın diye sorarsın, sonra da basına açıklama yaparsın. Ülke iyi yönetilmiyor, daha kötüye gidiyor.''Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin askerin yanında gibi bir algının neden oluştuğunun, bunda CHP'nin rolü olup olmadığının'' sorulması üzerine, CHP'nin olaylara çok daha net tavır alması gerektiğini ancak bu tavır alınmadığı için böyle bir algının beslendiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu algının doğru olmadığını söyledi.''Kürt sorununun çözümüne'' ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Her partiden iki akil ismin bir masa etrafında buluşarak çözüm önerisi oluşturması gerektiğini'' belirtti.Akil isimlerden oluşan komisyonun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerdeki akademisyenlerden destek alacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, bu konunun iyi niyetle çözülebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Değişik dünya görüşlerine sahip insanları bir araya getirebilirsek sorunun çözümünde önemli adımlar atmış oluruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu sorunu çözeceklerini, toplumsal mutabakatı sağlayacaklarını ifade etti."Selahattin Demirtaş, 'MHP ile olmaz ama CHP ile bir ittifak söz konusu olabilir' diyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Biz tek başımıza iktidar olmak istiyoruz. Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var. Şu ittifak, bu ittifak. Biz önce iktidar olmak istiyoruz'' yanıtını verdi.''MHP'nin Mecliste olmaması, Kürt sorununun çözümünde bir engel midir'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Elbette engeldir. MHP'nin parlamentoda olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kurumudur, siyasette de önemli bir kurumdur. Parlamentoda olması lazım. MHP'liler de yurtsever insanlardır. Onlar da kavga, çatışma, terör istemezler'' diye konuştu.