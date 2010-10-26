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Kılıçdaroğlu: Taş atanla kurşun atan bir olamaz

Kılıçdaroğlu, Samast'ın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması kararını değerlendirdi.

26 Ekim 2010 03:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast'ın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması kararını "Kurşun atanla taş atanın aynı olmaması lazım" diye değerlendirdi.

CHP lideri, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Meclis'te kabul etti.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, 29 Ekim resepsiyonuyla ilgili karar verip vermediği sorularını "O muhtarların gündeminde değil" diyerek yanıtsız bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ogün Samast'ın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması kararına ilişkin soruya, "Kurşun atanla taş atanın aynı olmaması lazım" karşılığını verdi.


Ogün Samast daha çocukmuş!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Ogün Samast'ın, dosyasının ayrılarak İstanbul nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.


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