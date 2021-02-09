Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçili öğrenci için atılan o tweet'e tepki: O kızın ayakkabı numarası bile bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan fazla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir Twitter kullanıcısının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için, "Şu insan artığına bak ya ayağında ayakkabı yok kalkmış rektör istifa diyor" yorumuna tepki gösterdi. Bir başka Twitter kullanıcısının, "O kızın ayakkabı numarası bile senin IQ'ndan fazla" yanıtını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Eksik söylemiş aslında, eksik söylemiş. O kızın ayakkabı numarası bugün ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek" dedi.

"Öğrencileri copla aldılar hâkim karşısına çıkardılar. Hâkimler serbest bıraktılar. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum dışarı çıkan gençler birbirlerini kucaklıyorlar. Öbürü de önde başörtülü öğrencimiz var, gülerek zafer işareti yapıyorlar. Biri şunun söylemiş, kızın ayakkabısına kafayı takmış, vay bu ayakkab falan filan diye. Biri tweet atmış. 'O kızın ayakkabısı bile senin IQ'ndan fazla' diye. Eksik söylemiş aslında, eksik söylemiş. O kızın ayakkabı numarası bugün ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek.

Eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'yu Boğaziçi Rektörlüğü'ne getirmesinin ardından başlayan protestolara değinen Kılıçdaroğlu, "Köyde muhtarı seçiyoruz da üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz?" diye sordu. "Bu yasağı da darbecileri getirdiler. YÖK'ü getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu kim pekiştiriyor? Bu beyler" diyen Kılıçdaroğlu devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Efendim üniversiteye rektörü ben tayin edeceğim. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var? Diktatörden ne farkın var?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan icralık olan çiftçinin hali sorulan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın anlattığı bir anısında kendisine, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz, çiftçi şu durumda” diyen çiftçiye, “Üzerinde beyaz bir gömlek var, cebinde bir telefon var. Dedim ki, telefonu alabilir miyim?” diye verdiği yanıtı eleştiren Kılıçdaroğlu, “450 lirayı çiftçi için çok görüyor. Bir cep telefonunu bir çiftçi için şikâyet etmemesi gereken bir araç olarak görüyor. 450 lira nedir Allah aşkına. Sen ne kadar maaş alıyorsun? Buradan bütün çiftçilere çağrı yapıyorum. Artık sizin de uyanmanız, gerçekleri görmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zalimin zulmünü sona erdirmek zorundayız. Birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olan herkesle yolumuza devam edeceğiz."

"Hepimizin oturup düşünmeye ihtiyacı var. Ön yargılarımızı bir kenara koyup oturup insanımızı ülkemizi düşünmek zorundayız. Yeri gelince Türkiye ile çok büyük laflar ediyor. Dönüp bize sen dünyaya meydan okuyacağına önce şu konteynerlerden yemek toplayanların derdini çöz deseler ne diyeceksin? Önce işsizlik sorununu çözsene. Sen fabrika kurdun, tarlaları ektin de biz karşı mı çıktık? Esnafa, çiftçiye düşük faizli kredi verdin de biz karşı mı çıktık? Biz doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar. Niçin doğruları söylüyorsun diye her gün ama her gün hakarete varan konuşmalar dinliyoruz. İşli öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de inşa edeceğiz diyor. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Çok kolay, gelirsin konuşuruz, millet evinde otururken dinler, hakem olur, kim doğru söylüyor kim yanlış söylüyor. E haksızsam zaten gideceğim. SGK'yı batırdın diyorsun. Devletin bütün evrakları senin elinde, çıkarsın karşıma bak belgeler bunlar ver cevabını Kılıçdaroğlu diyeceksin. Cevabını veremezsem zaten gideceğim. Niye karşıma çıkmıyorsun? Çünkü korkuyor. Doğruların karşısında korkan bir insan devleti yönetemez. "

Erdoğan'a: Şu soğan üreticilerin derdi nedir diye göndersene milletvekilini

"Şu soğan üreticilerin derdi nedir diye göndersene milletvekilini. Sen para verip soğan üreticilerine fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık. Patates üreticileri de mağdur. Onlar da patatesleri hayvan yemi olarak kullanıyor. Sen gittin patates üreticilerinin derdini çözdün de biz karşı mı çıktık. Hâlâ 2020'de ödenmesi gereken teşvikler ödenmemiş. Bir ayda 21 milyar lira tefeciye faiz ödüyorsun."

"İktidar olduğumuzda ilk olarak herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız"

"İktidar olduğumuzda ilk olarak herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. İkinci olarak kuvvetler ayrılığına dayanan güçlü bir demokrasiyi inşa edeceğiz. Eğer bir partinin genel başkanı hâkim tayin ediyorsa o hâkim bağımsız değildir. O halde yapılması gereken adliyeye siyaseti sokmamaktır, kışlaya, camiye siyaseti sokmamaktır. Ne zaman söyledim ben bunu? Yenikapı mitinginde söyledim. Camiye kışlaya siyaseti sokmayacaksınız dedik. Şimdi tam tersi yapılıyor. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere ceza geliyor. Biz geldiğimizde milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar değil. O zaman parlamento vesayet altında olmaktan kurtulur."

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti'nin ve MHP'nin vesayeti altındadır."

"İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu çıkarmak olacak, namus sözü"

"İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu çıkarmak olacak. Milletvekili, bakan oluyor cebini düşünüyor. Öyle bir siyaset anlayışı olur mu Allah aşkına ya. Söz veriyorum değiştireceğiz. Namus sözü. Atama ile bakan mı olur. Sokaktaki vatandaşı çevirin sorun şu bakan kim diye. Bilmez. Bu bakan Meclis'e gelmiyor millete hesap vermiyor. Bu tablo ne tablosu arkadaşlar. Diktatörlük değil mi."

"Milyarlar denetlenmiyor"

"TBMM Varlık Fonu'nu denetleyemiyor. Bu garabete bakar mısınız! Ne oluyor burada? Neler yapılıyor? Milyarlar denetlenmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olur mu! Yüzde 10 seçim barajını kesinlikle kaldıracağız. Temsilde adalet yönetimde istikrar sağlayacağız. Bir devlet vatandaşa hesap vermiyorsa orada birileri malı götürüyordur demek."

"18 yılın sonunda 3 Trakya büyüklüğünde alan çiftçi tarafından ekilmiyor?"

"18 yılın sonunda 3 Trakya büyüklüğünde alan çiftçi tarafından ekilmiyor? Çünkü zarar ediyor. Çiftçi üretmiyor ama dışarıdan alıyorsunuz. Üstelik gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Aynı şekilde gübreye, ilaca yağmur gibi zamlar yağdı. Nasıl üretecek çiftçi. Elektrik faturaları can yakıyor. CHP iktidarında elektrik dağıtım şirketlerine değil vatandaşa hizmet edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?

"Köyde muhtarı seçiyoruz da üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz? Bu yasağı da darbecileri getirdiler. YÖK'ü getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu kim pekiştiriyor? Bu beyler. Efendim üniversiteye rektörü ben tayin edeceğim. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var? Diktatörden ne farkın var? Rektörü tayin ettiler. Gençler istemiyor. Kendi üniversitemizden biri seçilsin diyorlar. Gayet barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Kuralları Anayasa'ya uygun. Gençleri anlayamıyorlar. Neden itiraz ediyor bu gençler? Her üniversitenin bir kültürü, geleneği vardır. Dünyanın en saygın üniversiteleri gelenekleri olan üniversitelerdir. Üniversiteyi üniversite yapan da budur. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. İlk damgaladıkları terörist bunlar. Dozu daha da ileri taşıdılar. Bunlar yılan dediler. Emin olun yılan, yılan diyenlerden daha akıllı. Ellerine silah mı sopa mı aldılar? Camı çerçeveyi mi kırdılar? Hayır. Neye göre diyorsunuz terörist?"

"Ayşe Buğra dünyada bilinen saygın bilim insanlarından biri"

"Dozu daha da ileri götürdüler saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra dünyada bilinen saygın bilim insanlarından biri. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala zaten haksız bir biçimde içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız."

"O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek"

"Öğrencileri copla aldılar hâkim karşısına çıkardılar. Hâkimler serbest bıraktılar. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum dışarı çıkan gençler birbirlerini kucaklıyorlar. Öbürü de önde başörtülü öğrencimiz var, gülerek zafer işareti yapıyorlar. Biri şunun söylemiş, kızın ayakkabısına kafayı takmış, vay bu ayakkab falan filan diye. Biri tweet atmış. 'O kızın ayakkabısı bile senin IQ'ndan fazla' diye. Eksik söylemiş aslında, eksik söylemiş. O kızın ayakkabı numarası bugün ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek.

"İktidarda olduğunuzda en kısa sürede ne yapacaksınız?"

"İktidarda olduğunuzda en kısa sürede ne yapacaksınız? 7 maddede izah edeyim" diyen Kılıçdaroğlu, şunları sıraladı:

1- İktidar olduğumuzda Katar ordusuna peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikasını hemen alıp orduya iade edeceğiz.

2- 15 Temmuz şehit ve gaziler için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içinde iade edeceğiz.

3- Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polislerimiz ve diğer mağdurlar için toplanan para aynı gün, iktidar olduğumuz gün hak sahiplerine verilecek.

4- Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizleri tamamen sıfırlanacak.

5- Esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin faizleri silinecek.

6- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisi kaldırılacak.

7- Hangi koşulda olursa olsun, bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkılacak.