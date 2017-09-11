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Kılıçdaroğlu: Tanrıkulu üzerinden suçlama yapılmadan olayın aydınlatılması gerekiyor

"Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o görüntülerde uzun süreli eğilmesi söz konusu değil"

11 Eylül 2017 00:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Silahlı insansız hava aracıyla siviller vuruldu" açıklamasıyla başlayan tartışmayla ilgili, "Olayın aydınlatılması gerekiyor" dedi.

NTV’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim isteğimiz şu, bunu Sezgin Tanrıkulu üzerinden özel suçlama alanı yapmadan, olayın sağlıklı ve sağduyulu aydınlatılması. Biz de onu istiyoruz. Aydınlatılsın, teröristse çıkarlar belgesini koyarlar" diye konuştu.

Beştepe'deki 30 Ağustos Tebrigat Töreni’nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıktıktan sonra çekilen fotoğrafı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Arslan'a haksızlık edildiğini ifade ederek, "Ben o görüntüyü izledim. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o görüntülerde uzun süreli eğilmesi söz konusu değil. O nedenle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı radikal bir dille eleştirmek haksızlık olur" şeklinde konuştu.

CHP lideri, "adalet yürüyüşü" ve "adalet kurultayı" için "sözde" ifadesini kullanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü de sert sözlerle eleştirerek, "Siyasette açıkça taraf olduğunu ifade etti. Artık onu iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda adım atacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ile ittifak yapacakları iddiasını reddetti.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yapacağı bağımsızlık referandumu konusunda ise Kılıçdaroğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Referandumu doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kemal KılıçdaroğluCHPSezgin Tanrıkulu

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