Kılıçdaroğlu 'Talimatla haber yaptırdı' iddiasını yanıtladı

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Kılıçdaroğlu, OdaTV iddianamesinin ek delil klasörlerine yansıyan Nedim Şener görüşmesine dair iddiaları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu tür konuşmaların iddianamelere yansımasının amacının yolsuzluklarla mücadeleyi engellemek olduğunu öne sürdü."O konuşmada yolsuzluklarla mücadele eden bir milletvekili ile yolsuzlukların peşine düşmüş bir gazetecinin diyaloğu var" diyen CHP Lideri konuşmasını şöyle sürdürdü:"Görüşmenin ana konusu İETT'ye Hollanda'dan ihalesiz alınan otobüslerle ilgili. Nedim Şener, elinizde belge var mı diyor? Biz de belgemiz olduğunu söylüyoruz. zaten olay şu an yargıda.Gazetecinin görevi zaten budur. Varsa belge istemeyecek misiniz? Sizler de geldiniz, belge istediniz. Bunlar normal şeyler."Bir gazetecinin "Mahalle baskısı yapıldığı iddia edilen semte sevgili kılığında iki muhabir göndermesi için talimat verdiğiniz iddia ediliyor" sorusuna ise "Onları geçin olayın özüne bakın" diye yanıt verdi.Bugün bazı gazetelere yansıyan iddialarda CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in Odatv soruşturmasında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'e haber taktiği verdiği öne sürülüyordu.OdaTV iddianamesine yansıyan görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Tekin, Şener'den Metrobüs ve İETT haberi yapmasını istiyor. Başka bir görüşmede ise Eyüp'te bir restorana bir erkek bir kadın gazeteci göndererek yine haber yapmasını öneriyor.