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KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ: CHP'DE İSTANBUL´DAKİ KONGRELER DURDURULDU

  Haber; Gülseli KENARLI - İstanbul DHA  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nen talimatı doğrultusunda CHP'nin İstanbul'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu

02 Aralık 2017 16:47

 

Haber; Gülseli KENARLI - İstanbul DHA 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nen talimatı doğrultusunda CHP\'nin İstanbul\'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu.
CHP İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla 3 Şubat\'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda,  \"CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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