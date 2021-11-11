Kılıçdaroğlu talimat verdi; Başak Cengiz paylaşımına yapılan yorum hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz” paylaşımına "Hayırdır, bu abla da kim? CHP teşkilatına girip sağlam çıkamamış 'tecavüzzede' mi?" yorumu yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı yaşındaki Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz cinayetinin ardından "Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz." paylaşımını yaptı.

"Halil Dede" isimli kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz hakkındaki paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır, bu abla da kim? CHP teşkilatına girip sağlam çıkamamış 'tecavüzzede' mi?" yorumu yaptı.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre, Cengiz hakkında yapılan bu paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu, verdiği talimatla "Halil Dede" isimli kullanıcı hakkında suç duyurusu yapılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile aynı söylemde bulunan densiz @HalilDe04100370 isimli Twitter kullanıcısı hakkında Sayın Genel Başkanımızın talimatı üzerine derhal işlem başlattık" dedi.

Suç duyurusu yapıldığını sosyal medya hesabından açıklayan Çelik, şunları belirtti:

"Erdoğan'ın kullandığı dilin sonuçları! Toplumsal barışı bozucu söylem ve davranışlardan kaçınmanın zamanı gelmedi mi ey Erdoğan! Hunharca katledilen bir mimar! Bu katliam üzerinden densizce yapılan değerlendirmeler!

Erdoğan ile aynı söylemde bulunan densiz @HalilDe04100370 isimli Twitter kullanıcısı hakkında Sayın Genel Başkanımızın talimatı üzerine derhal işlem başlattık. Bu kişiden hesap soracağız! Elbette, sandıkta da Erdoğan'dan halkımız hesabını soracak!"