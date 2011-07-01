-KILIÇDAROĞLU TALABANİ İLE GÖRÜŞTÜ ATİNA (A.A) - 01.07.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile bir araya geldi. Talabani, gazetecilerin CHP'nin yanısıra BDP'nin de parlamentoya gelemeyen milletvekilleri olduğuna ilişkin sorusuna karşılık olarak, ''Ben buraya Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ve ilişkileri güçlendirmeye geldim. Kendisini Irak'a davet ediyorum'' dedi. Talabani, CHP'yi seçimlerde aldığı başarı nedeniyle tebrik ederken, partinin gerek oy oranını gerekse milletvekili sayısını arttırdığını vurguladı. Diğer yandan, politikacıların sorunları kendileri çözecek kadar olgun kişiler olduklarını ifade eden Talabani, bu çerçevede Irak'ın tavsiyesine ihtiyaç olmadığını sandığını da söyledi. Talabani ayrıca, Türkiye örneğinin İslam dünyası için önemli bir örnek teşkil ettiğine de dikkati çekti. Irak Devlet Başkanı, Türkiye'nin Suriye için de önemli bir rol oynadığı görüşünü dile getirdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklamada bulunmadı. -YUNANİSTAN BAŞBAKANI PAPANDREU- Toplantının açılışında konuşan Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu, Yunanistan'ın mücadele verdiği mali kriz konusuna değindi. ''Yunanistan'da vatanseverlik çerçevesinde, ülkenin kurtuluşu için zor kararlar aldık'' diyen Papandreu, bu kararların, emekli ve diğer maaşların kurtulması için gereklilik teşkil ettiğini vurguladı. Avrupa halklarına verdikleri destek ve yardım için teşekkürlerini sunan Başbakan Papandreu, ''Ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde, bahisin kazanılması için dostlara ihtiyaç duyulduğunu'' ifade etti. Papandreu, mali krizden çıkılması yolunda konan ''bahsin'' kazanılacağını da vurguladı. Yunanistan'da düzenlenen gösterilere de değinen Papandreu, demokrasinin yenilenmesinin talep edildiği değerlendirmesini gündeme getirdi. Papandreu ayrıca, Avrupa'nın yeni yardım paketi ile Yunanistan'a güvenoyu ve yapılması gerekenler için zaman verdiğini kaydetti.