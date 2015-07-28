Kılıçdaroğlu: Tahammülümüz kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli'de öldürülen uzman çavuş Ziya Sarpkaya'ya saldırıya ilişkin olarak, "Bir evlat daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Gereken önlemlerin bir an önce alınıp, ulusal güvenliğimizin sağlanmasını diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli'de öldürülen uzman çavuşla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şemdinli'deki hain saldırı sonucu Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'yı kaybettik. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim. Bir evlat daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Gereken önlemlerin bir an önce alınıp, ulusal güvenliğimizin sağlanmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.