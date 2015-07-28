T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Tahammülümüz kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

28 Temmuz 2015 21:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli'de öldürülen uzman çavuş Ziya Sarpkaya'ya saldırıya ilişkin olarak, "Bir evlat daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Gereken önlemlerin bir an önce alınıp, ulusal güvenliğimizin sağlanmasını diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli'de öldürülen uzman çavuşla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
      
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şemdinli'deki hain saldırı sonucu Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'yı kaybettik. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim. Bir evlat daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Gereken önlemlerin bir an önce alınıp, ulusal güvenliğimizin sağlanmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.

 

ETİKETLER

kılıçdaroğlutahammülşehitaskerhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24