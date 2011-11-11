Kılıçdaroğlu: Tablo orijinal ise iade ederiz

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'Kim bilir daha neler vardı'

Genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin ile birlikte tabloyu ambalajından çıkarıp inceleyen Kılıçdaroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ve Kültür Bakanlığı’ndan yardım alacaklarını söyledi.Önce tablonun orijinal olup olmadığının araştırılmasını sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, dışı ve arkası camla kaplanan tabloda bozulmalar olduğuna ve resim üzerinde çatlaklar oluştuğuna dikkat çekerken, “Orijinal gibi görünüyor ama uzmanlardan orijinal olduğuna dair görüş alınırsa, Kültür Bakanlığı’na başvuracağız ve onarımını isteyeceğiz” dedi.Radikal gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, “Tablonun İstanbul Resim Heykel Müzesi’ne ait olduğu söyleniyor” sorumuz üzerine “Müzeye ait olduğu kesinse iade ederiz. Ancak bu kanıtlanamazsa onarıp genel merkez binamızda kullanırız” ifadesini kullandı. Tabloya 6 milyon TL değer biçilmesini de abartılı bulan Kılıçdaroğlu, tabloyla ilgili kararlarını maddi değerine göre vermeyeceklerini vurguladı.Çallı’nın resmi, CHP teşkilatlarında başka önemli eserlerin de olabileceği ihtimalini gündeme getirirken, Gürsel Tekin Konya’daki tablonun Eyüp’teki Çallı resminin kopyası olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise başka önemli bir detaya dikkat çekti. 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra CHP’nin malvarlığına el konulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Kim bilir ne eserler, ne Atatürk ve İnönü portreleri vardı. Tarihi belgeler bile gitti” dedi.SSK Genel Müdürü’yken kurumda önemli bir ressamın fırçasından çıkmış bir Atatürk portresi bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bu resmin bugün bakanın odasında bulunduğunu anımsatarak, “O resmin SGK’da kalması gerekirdi” dedi. Resme ilgisiyle bilinen Kılıçdaroğlu, Meclis envanterinde de önemli tablolar olduğunu, ancak bazı tabloların akıbetlerinin bilinmediğini ifade etti.