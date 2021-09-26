Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçünden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, “Suriyeli kardeşlerimiz var, zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız, onların ne kabahati var. Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de huzuru, barışı sağlayacağız” dedi.

"Bu kent sıradan bir kent değil"

Konuşmasını, kent ruhu ve tanıtımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kentlerin kendine özgü kültürleri vardır. Kültür zenginliği açısından Hatay’ın zaten özel bir yeri vardır. İnançlar açısından öyle. Özellikle mutfağı açısından öyle. Tarihsel derinliği açısından öyle, olağanüstü zengin bir kent. Dolayısıyla Hatay sıradan bir kent değil. Bu kenti dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Kentlerin meydanları, kimlikleri, estetiği olmalı. Kentte yaşayan insanlar kentte özgürce dolaşabilmeli. Kentin meydanlarında gençler rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeli. Hiç kimse gençlere ‘neden düşüncelerini böyle ifade ettin’ diye onları suçlu konumuna sokmamalı. Dolayısıyla Hatay, bu güzel kent, sadece burada yaşayanlar için değil sadece Türkiye’de yaşayanlar için değil, tüm ülkelerin ortak gözbebeği konumunda. İlk kilise burada, ilk havra burada ilk cami burada. Önemli olan bunu tüm dünyaya tanıtmak ve başkanımızın da görevi bu ve tanıtmaya çalışıyor” diye konuştu.

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"Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz güzel Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum. Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız ve sonra döneceğiz Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden 6 farklı medeniyetin müzikleri ile öykülerini sunan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.