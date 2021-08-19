Kılıçdaroğlu, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'dan ve Avukat Burçin Şahan'dan, yargılama sürecine ilişkin bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ve Avukat Burçin Şahan’ı, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızlarına siyah bir aracın çarptığını iddia ediyor ve kızı Rabia Naz için adalet mücadelesi veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuran Şaban Vatan, dosyanın hala bir kabul aşamasından geçmediğini ve mecliste Rabia Naz'ın ve şüpheli tüm çocuk ölümlerinin gündeme gelmesini istiyor.